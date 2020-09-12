Как сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова, речь идет о 27,5%. При этом самая низкая зафиксирована в Иркутской области, где проголосовали всего 8,11%. «За первый день, если говорить о явке на выборах высших должностных лиц регионов, у нас в Татарстане — 27,5%», — отметила Памфилова.