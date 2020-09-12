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В Татарстане
В Татарстане

Памфилова назвала явку в Татарстане самой высокой в стране

Как сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова, речь идет о 27,5%. При этом самая низкая зафиксирована в Иркутской области, где проголосовали всего 8,11%. «За первый день, если говорить о явке на выборах высших должностных лиц регионов, у нас в Татарстане — 27,5%», — отметила Памфилова.В источнике
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РИА Новости

Назван регион с самой высокой явкой на парламентских выборах

РИА Новостивчера в 09:01
Московский Комсомолец

Назван регион России с самой высокой явкой на выборах губернатора

Московский Комсомолецвчера в 05:32
Коммерсантъ

Явка на голосовании в Татарстане за день достигла 27,5%

Коммерсантъвчера в 06:24
Независимая газета

В Татарстане зафиксирована самая высокая явка на выборах - ЦИК

Независимая газетавчера в 05:40
Российская газета

Памфилова рассказала о регионах с самой высокой явкой на выборах

Российская газетавчера в 05:35
RT на русском

Памфилова сообщила о явке в первый день досрочного голосования

RT на русскомвчера в 05:34
РБК

Памфилова сообщила о явке в первый день голосования на выборах в регионах

РБКвчера в 06:53

Минздрав РФ утвердил правила посещения пациентов в реанимации

Министерство здравоохранения РФ утвердило правила, по которым пациентов в отделениях интенсивной терапии смогут посещать друзья и близкие, следует из приказа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Минздрав РФ утвердил правила посещения пациентов в реанимации
Octagon.Media11 сентября в 00:50
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Кандидат на пост премьера Японии назвал союз с США «стержнем» политики

"Важно, чтобы Япония выстраивала прочные отношения с другими странами Азии, имея в качестве стержня (внешней политики) японо-американский союз", – сказал в ходе дебатов фаворит предвыборной гонки на пост премьера Суга. https: / / ria.ru / Также он отметил важность Транстихоокеанского партнерства и соглашения по торговле с Великобританией.
Радио Sputnikвчера в 04:54

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новостивчера в 19:08
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Citroen e-C4 бросает вызов Volkswagen ID3 по цене

Полностью электрическая версия компактного хэтчбека Citroen C4 будет продаваться во Франции за 35 600 евро (3,16 млн руб.), поскольку PSA Group готовится предложить прямого конкурента самому ожидаемому новичку в этом сегменте - Volkswagen ID3.
32CARS.ru10 сентября в 09:12
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Полиция применила слезоточивый газ против мигрантов на Лесбосе

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, когда некоторые из протестующих попытались пройти по заблокированной спецназом дороге, ведущей к главному порту острова Митилини.
Российская газетавчера в 16:24
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Ученые разработали оружие против массово убивающей супербактерии

Специалисты из Университета Пердью (Австралия) создали препарат для борьбы со смертельно опасным лекарственно-устойчивым энтерококком, ежегодно убивающим 2 тысячи человек в одних только Соединенных Штатах Америки, говорится в статье, опубликованной в научном журнале Journal of Medicinal Chemistry.
Live2410 сентября в 08:09
3

Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил союзникам страны по Вышеградской четверке — Венгрии, Словаки и Чехии — ввести безвизовый режим для белорусов, и они поддерживают это предложение.
Lenta.ru11 сентября в 10:07
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В Госдуме предложили Германии совместно защищать «Северный поток — 2»

Предложение по созданию совместной комиссии для защиты проекта «Северный поток — 2» от политических провокаций главе комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаусу Эрнсту направил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Адальби Шхагошев, сообщает 10 сентября ТАСС.
ИА Красная Весна10 сентября в 14:07