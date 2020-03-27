Коронавирус

Вести.RuВести.RuПамфилова не считает возможным голосование по Конституции в ЕДГ

По словам Эллы Памфиловой, совместить, как предлагают некоторые политологи, – это загубить обе кампании. Она выступает категорически против этого, сообщает "Интерфакс". Перенос общероссийского голосования с 22 апреля 2020 года в связи с коронавирусом COVID-19 объявил президент России Владимир Путин.
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ЦИК назвал условие назначения новой даты голосования по Конституции

РБК06:01

Памфилова: голосование по конституции не может быть совмещено с сентябрьскими выборами

ТАСС05:36

ЦИК исключил совмещение голосования по Конституции с региональными выборами

Российская газета04:39

Памфилова призвала не совмещать голосование по Конституции с другими выборами

Коммерсантъ04:52

В ЦИК рассказали, когда определится дата голосования по Конституции

RT на русском04:43

В РФ аннулируют поданные через «мобильный избиратель» заявления на голосование по Конституции

Интерфакс05:19

Памфилова заявила, что больших потерь от переноса голосования нет

РИА Новости05:14
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Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
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Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Lenta.ru 04:20
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Собчак рассказала о состоянии госпитализированной в Коммунарку матери

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В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
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Политика

В администрации Кремля выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:32
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В Италии помощь России для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной

По мнению издания, премьер-министр Джузеппе Конте согласился принять гуманитарную помощь России - девять самолетов Ил-76 и порядка ста военных специалистов ради того, чтобы «укрепить личные отношения» с Москвой.
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Бортовой УАЗ-330365, известный как "Буханка", получил новую модификацию.
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Федеральная антимонопольная служба выявила картельные соглашения на рынке гречневой крупы, рассказал журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.
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«Считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области», — подчеркнул глава правительства.
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Общество

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
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WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Российская газета вчера в 23:52
Общество

Игорь Николаев сдал анализ на наличие коронавируса

Музыкант Игорь Николаев сдал анализ на наличие COVID-2019, его результаты пока неизвестны.
RT на русском 00:38
Футбол

«Серьезная тема»: Александр Кержаков высказался о пандемии коронавируса в России

Александр назвал коронавирус «серьезной темой» и подчеркнул, что в стране каждый день заражаются все больше людей.
Петербургский дневник 06:36
Общество

«Экономика страдает, но мы должны самоизолироваться»: как пермяки отнеслись к объявлению о неделе выходных. Опрос 59.RU

Оказалось, что большинство опрошенных всё-таки проведёт следующую неделю дома.
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Экономика

Коронавирус может оставить без работы 100 тысяч саратовцев

Под влиянием экономических трудностей, вызванных коронавирусом находится 20 тыс. субъектов бизнеса Саратовской области.
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Происшествия

У вернувшегося из Монако ростовчанина COVID-19 не подтверждён

«Контрольный тест ещё одного вернувшегося из-за границы (Монако) пациента с подозрением на коронавирус референс-центр не подтвердил», — говорится в сообщении.
REGNUM 05:10
Экономика

России предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и замедления деловой активности.
Lenta.ru 03:08
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Мясников объяснил, от чего умирают заболевшие коронавирусом пенсионеры

Известный доктор и телеведущий Александр Мясников считает, что пенсионеры умирают вовсе не от коронавируса, а от пневмонии, которую он вызывает.
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
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Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Экономика

Силуанов уточнил, когда начнут взимать налог на проценты по вкладам

Как сегодня в беседе с журналистами уточнил Силуанов, налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей начнет взиматься в России с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году.
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Наука

Названа резко осложняющая коронавирус болезнь

Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.
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Общество

Россиянка, живущая в Италии, землякам: у вас осталось 2 недели

В аккаунте страницы в соцсети россиянка Полина Головушкина выложила эмоциональный пост о том, что на сегодняшний день происходит в Италии.
Readovka.ru вчера в 21:00
Общество

Семь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Крыму

По последним данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом.
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Наука

Российские ученые научились по-новому искать спирт

Российские ученые из «Сколтеха» и Технического университета в Саратове научились искать малейшие следы спирта при помощи наночастиц.
Lenta.ru 06:20
Армия и оружие

NI восхитился российским истребителем МиГ-35

Американское издание The National Interest в статье высоко оценило современный российский истребитель четвертого поколения МиГ-35 производства "Российской самолетостроительной корпорации", который можно отнести к категории 4++.
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Политика

Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
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Half-Life: Alyx запустили без VR

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Москвичку с коронавирусом пытаются вернуть в больницу Сочи

Полиция и прокуратура Сочи пытаются вернуть в инфекционную больницу москвичку, которая приехала на курорт из Лондона с коронавирусом.
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На Кубани закроют ТРЦ, рестораны и ограничат бронирование в гостиницах

В Краснодарском крае с 28 марта по пятое апреля закроются рестораны, ТРЦ, а также приостановят все новые бронирования и заселения в гостиницы.
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Элла Памфилова
Политик
Советский и российский политический и государственный деятель. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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