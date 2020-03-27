Коронавирус
Вести.RuПамфилова не считает возможным голосование по Конституции в ЕДГ
По словам Эллы Памфиловой, совместить, как предлагают некоторые политологи, – это загубить обе кампании. Она выступает категорически против этого, сообщает "Интерфакс". Перенос общероссийского голосования с 22 апреля 2020 года в связи с коронавирусом COVID-19 объявил президент России Владимир Путин.
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Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
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Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
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В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
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В администрации Кремля выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В Италии помощь России для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной
По мнению издания, премьер-министр Джузеппе Конте согласился принять гуманитарную помощь России - девять самолетов Ил-76 и порядка ста военных специалистов ради того, чтобы «укрепить личные отношения» с Москвой.
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УАЗ выпустил самосвал на основе УАЗ «Буханки»
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ФАС обнаружила картельный сговор на рынке гречки
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Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России
Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
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Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
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Игорь Николаев сдал анализ на наличие коронавируса
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«Серьезная тема»: Александр Кержаков высказался о пандемии коронавируса в России
Александр назвал коронавирус «серьезной темой» и подчеркнул, что в стране каждый день заражаются все больше людей.
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«Экономика страдает, но мы должны самоизолироваться»: как пермяки отнеслись к объявлению о неделе выходных. Опрос 59.RU
Оказалось, что большинство опрошенных всё-таки проведёт следующую неделю дома.
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Коронавирус может оставить без работы 100 тысяч саратовцев
Под влиянием экономических трудностей, вызванных коронавирусом находится 20 тыс. субъектов бизнеса Саратовской области.
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У вернувшегося из Монако ростовчанина COVID-19 не подтверждён
«Контрольный тест ещё одного вернувшегося из-за границы (Монако) пациента с подозрением на коронавирус референс-центр не подтвердил», — говорится в сообщении.
Экономика
России предрекли новый экономический кризис
Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и замедления деловой активности.
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Мясников объяснил, от чего умирают заболевшие коронавирусом пенсионеры
Известный доктор и телеведущий Александр Мясников считает, что пенсионеры умирают вовсе не от коронавируса, а от пневмонии, которую он вызывает.
Общество
Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Экономика
Силуанов уточнил, когда начнут взимать налог на проценты по вкладам
Как сегодня в беседе с журналистами уточнил Силуанов, налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей начнет взиматься в России с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году.
Наука
Названа резко осложняющая коронавирус болезнь
Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.
Общество
Россиянка, живущая в Италии, землякам: у вас осталось 2 недели
В аккаунте страницы в соцсети россиянка Полина Головушкина выложила эмоциональный пост о том, что на сегодняшний день происходит в Италии.
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Семь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Крыму
По последним данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом.
Наука
Российские ученые научились по-новому искать спирт
Российские ученые из «Сколтеха» и Технического университета в Саратове научились искать малейшие следы спирта при помощи наночастиц.
Армия и оружие
NI восхитился российским истребителем МиГ-35
Американское издание The National Interest в статье высоко оценило современный российский истребитель четвертого поколения МиГ-35 производства "Российской самолетостроительной корпорации", который можно отнести к категории 4++.
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
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Происшествия
Москвичку с коронавирусом пытаются вернуть в больницу Сочи
Полиция и прокуратура Сочи пытаются вернуть в инфекционную больницу москвичку, которая приехала на курорт из Лондона с коронавирусом.
Общество
На Кубани закроют ТРЦ, рестораны и ограничат бронирование в гостиницах
В Краснодарском крае с 28 марта по пятое апреля закроются рестораны, ТРЦ, а также приостановят все новые бронирования и заселения в гостиницы.