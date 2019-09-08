Политика
РБКПамфилова заявила о фальсификациях на «Карте нарушений» «Голоса»
На «Карте выборов», которую ведет общественная организация «Голос», в ряде случаев фиксируются не актуальные нарушения, а фальсификации за прошлые годы, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.
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Тут просто бомба какая-то... Вдруг оказалось, что организация "Голос", к которой все так прислушиваются... Публиковали нарушения с прошлых выборов на своей "Карте нарушений"
— Элла Памфилова, политикКоммерсантъ 12:14
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