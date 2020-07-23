Уровень гипернасилия в экранизации Mortal Kombat не уступит игре

Актер Льюис Тан, занятый в работе над проектом фильма по Mortal Kombat рассказал о том, что все фаталити в экранизации будут такими же жестокими и кровавыми, как и в игровом оригинале.