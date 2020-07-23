Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании
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Сотрудники избиркома, разместившие в Twitter Центральной избирательной комиссии опрос об удобстве многодневного голосования, «сделали глупость». Об этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции «Говорит Москва». Опрос в Twitter ЦИК появился 21 июля.В источнике
С чего всё началось
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова объяснила удаление из твиттера опроса о многодневном голосовании некомпетентностью сотрудников, передает
радиостанция «Говорит Москва».
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