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РБК
РБК

Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании

Сотрудники избиркома, разместившие в Twitter Центральной избирательной комиссии опрос об удобстве многодневного голосования, «сделали глупость». Об этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции «Говорит Москва». Опрос в Twitter ЦИК появился 21 июля.В источнике
С чего всё началось
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова объяснила удаление из твиттера опроса о многодневном голосовании некомпетентностью сотрудников, передает
 радиостанция «Говорит Москва».
Полит.ру04:00
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News.ru

Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании

News.ru06:21
Дождь

«Неграмотность наших сотрудников». Элла Памфилова — об удаленном опросе в твиттере ЦИК

Дождь04:14
Коммерсантъ

Памфилова назвала опрос о многодневном голосовании глупостью сотрудника ЦИКа

Коммерсантъ04:27
БИЗНЕС Online

Памфилова назвала опрос о трехдневном голосовании, где большинство выступило против, «соревнованием ботов»

БИЗНЕС Online06:15
Эхо Москвы

Глава ЦИК Памфилова назвала глупостью опросы о трёхдневном голосовании, которые появились в социальных сетях комиссии

Эхо Москвы05:02
Фонтанка.Ру

«Это просто неграмотность наших сотрудников». Памфилова объяснила, куда делся опрос про голосование из Твиттера

Фонтанка.Ру03:54
Говорит Москва

ЦИК удалил из Twitter опрос о многодневном голосовании

Говорит Москва03:29

Производство нового тягача класса Euro 6 стартует в ноябре на «КамАЗе»

В ноябре 2020 года на заводе "Даймлер КамАЗ Рус", расположенном в городе Набережные Челны, стартует серийный выпуск тягача Mercedes-Benz Actros, оснащенного силовым агрегатом эко-класса "Евро-6".
Производство нового тягача класса Euro 6 стартует в ноябре на «КамАЗе»
Новые автомобиливчера в 02:54
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Утечка: Microsoft случайно опубликовала новые скриншоты и детали потустороннего хоррора The Medium

Microsoft снова в ударе: в преддверии сегодняшней презентации Xbox Games Showcase на сайте цифрового магазина американского платформодержателя появились новые детали и скриншоты хоррора The Medium от Bloober Team.
3DNews03:18
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Режиссерская версия «Отряда самоубийц» получила новые фан-постеры

Если авантюра с выходящей в будущем году режиссерской версией «Лиги справедливости» Зака Снайдера оправдает себя, то вполне вероятно, что второй шанс получит и «Отряд самоубийц».
Киноафиша Россиивчера в 08:27

Врио главы Пермского края поручил приостановить объединение больниц

Поручение о приостановке процесса объединения больниц дал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на рабочей встрече с министром здравоохранения региона Оксаной Мелеховой, 21 июля сообщает пресс-служба администрации губернатора.
ИА Красная Весна21 июля в 10:51
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Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБКвчера в 12:06
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Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет

Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК04:25
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