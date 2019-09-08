Политика
Московский КомсомолецПамфилова объявила голосование на выборах 8 сентября завершенным
Глава Центризбиркома Элла Памфилова завила, что выборы завершились на всей территории России. По ее словам, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным.
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Политика
В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
РИА Новости 07:33
Политика
Действующие главы регионов лидируют на выборах губернаторов
В Забайкальском крае — Александр Осипов получает почти 90% после обработки 92%.
Говорит Москва 16:49
Футбол
Рамос сравнялся с Касильясом по числу матчей за сборную Испании
Защитник "Реала" Серхио Рамос проводит 167-й матч за сборную Испании .
Sport.ru 16:30
Происшествия
Неизвестные избили сотрудников московского магазина
Неизвестные избили сотрудников магазина на Братиславской улице в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД.
ТАСС 16:03
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник вчера в 17:45
Политика
На выборах главы Курской области лидирует Старовойт
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
Известия 14:51
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Футбол
Кикнадзе: «В „Локомотив“ мог перейти один из лучших нападающих мира»
Гипотетически могли даже «бомбу» сделать: несколько дней назад к нам мог перейти один из лучших нападающих мира, на следующий день после перехода Жоау Мариу.
Bookmaker-ratings.ru 18:04
Политика
Роскомнадзор выявил политическую рекламу в Google и Facebook
Политическую рекламу в Google, Facebook и YouTube выявил Роскомнадзор (РКН) в Единый день голосования 8 сентября.
Газета.Ru 13:02
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Шоу-бизнес
Игорь Крутой встретился со своей первой любовью спустя 49 лет
Российский композитор Игорь Крутой в программе "Привет, Андрей!" встретился со своей первой любовью спустя 49 лет.
РИА Новости 06:31
Политика
Путин уволил занимавшегося вопросами защиты детей помощника Бастрыкина
В СК генерал-майор занимался вопросами, связанными с защитой прав детей, в том числе сирот, и социально незащищенных семей.
РБК 14:49
Политика
Хаджимба заявил о победе на выборах президента Абхазии
Коммерсантъ 16:46
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru 09:37
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Экономика
Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.
РИА Новости 01:00
Политика
Биатлонист Шипулин вышел в лидеры на довыборах в Госдуму
Бывший российский биатлонист, кандидат от «Единой России» Антон Шипулин лидирует на довыборах в Госдуму в Свердловской области.
Lenta.ru 15:43
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Происшествия
Инвалида-колясочника сбили в Москве
В Москве на Новом Арбате машина сбила инвалида-колясочника.
Газета.Ru 15:27
Политика
Игорь Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области
Кандидаты от коммунистов, ЛДПР и Партии пенсионеров Николай Арефьев, Тимофей Щербаков и Сергей Сычев набирают менее 20% каждый.
Вестник Кавказа 14:14
Происшествия
В Москве ребенок обварился горячим супом и умер
В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов.
Lenta.ru 10:26
Политика
Глава Пентагона призвал Россию стать «нормальной страной»
Министр обороны США Майк Эспер заявил, что России нужно начать разделять «западные ценности», если она рассчитывает работать с Вашингтоном.
Московский Комсомолец вчера в 10:58
Политика
Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Музыка
Галанин поделился эмоциями от грандиозного фестиваля «Наши в городе»
Лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин поделился с РЕН ТВ эмоциями от рок-фестиваля "Наши в городе", который проходит в эти выходные на проспекте Академика Сахарова в Москве.
РЕН ТВ 07:17
Политика
Биль об отсрочке Brexit вступит в силу в Великобритании
В понедельник, 9 сентября, королева Великобритании Елизавета II должна подписать законопроект, обязывающий кабмин страны запросить у Брюсселя 3-месячную отсрочку Brexit и не позволяющий осуществить эту процедуру без сделки с Евросоюзом.
Московский Комсомолец 17:35
Баскетбол
Сборная России одержала победу над Венесуэлой на ЧМ по баскетболу
Невские Новости 06:40
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59