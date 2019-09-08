В воскресенье, 8 сентября, прошёл единый день голосования. Выборы различных уровней состоялись во всех 85 субъектах Российской Федерации.

В России прошли выборы в местные органы власти

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