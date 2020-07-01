Политика

Пятый каналПятый каналПамфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО

После проведения голосования за поправки к Конституции РФ 1 июля, стало известно, что 77,2% россиян поставили галочку возле слова «да». Однако, жители Ненецкого автономного округа в большинстве проголосовали против поправок.
Читать в источнике
Комментировать114
Дмитрий Песков
Но также очевидно, что на такие результаты голосования оказали влияние другие факторы, которые важны для жителей региона. Нельзя исключать, что тематика объединения субъектов также была соответствующим образом воспринята в этом округе и повлияла на результат.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ вчера в 06:56

Подробнее о событии

В Союзе женщин России оценили голосование против поправок в НАО

RT на русском06:35

Памфилова назвала итоги голосования в НАО доказательством честного подсчета

Интерфаксвчера в 04:33

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

РИА Новостивчера в 12:43

Северная аномалия: почему Ненецкий округ не поддержал поправки

DP.RUвчера в 09:43

«Не против Конституции, а против объединения»: эксперт объяснил «ненецкую аномалию»

Московский Комсомолецвчера в 10:53

Жители Ненецкого округа добились своего, проголосовав против Конституции

Forbes04:24

В России все же нашелся протестный регион на голосовании по Конституции. Но у НАО еще есть шансы присоединиться к большинству

Фонтанка.Ру01 июля в 16:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7249 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Политика

Козак прилетел в Берлин для обсуждения урегулирования на Донбассе

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин для обсуждения проблемы урегулирования на востоке Украины в ходе встрече политических советников стран - участников нормандского формата (Германия, Россия, Украина и Франция).
Комсомольская правда 06:19
8
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости 07:34
898
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
553
Здоровье

Минздрав заявил о росте числа больных рассеянным склерозом

Число больных рассеянным склерозом в России растет последние три года - с 80,5 тысячи в 2017 году до 85,2 тысячи в 2019 году, заявила временно исполняющая обязанности директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Эльмира Вергазова.
РИА Новости 07:23
Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Городовой 01 июля в 13:23
238
Общество

На Сахалине и Курилах отключился интернет

3 июля на Сахалине и Курилах у части жителей пропал интернет из-за аварии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ростелекома".
Российская газета 07:28
4
Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
544
Происшествия

СК возбудил дело после повреждения газопровода в Самарской области

РИА Новости 06:27
130
Общество

Бастрыкин сообщил о ведении новых дел по преступлениям нацизма

«Противодействие героизации нацизма одна из целей нашей работы», — сказал Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Говорит Москва 05:48
14
Политика

Песков уточнил возможность переноса единого дня голосования в сентябре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 3 июля, заявил, что в Кремле не обсуждают возможность переноса на более поздние сроки единого дня голосования в сентябре.
Известия 07:24
3
Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 03:33
205
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
52
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
1,1K
Футбол

Чалов, скорее всего, пропустит матч с «Ахматом» из-за травмы колена

Как сообщает Sport24, травма колена, полученная в матче прошлого тура РПЛ со «Спартаком» (2:0), скорее всего, не позволит форварду принять участие в игре против «Ахмата».
Sports.ru 07:11
Общество

Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках

На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру вчера в 12:54
338
Единоборства

Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине

FightTime.ru 03:56
2
Общество

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 01 июля в 10:34
324
Религия

Отрицавший пандемию экс-священник Сергий не явился на церковный суд

Аргументы и Факты 05:08
2
Политика

Американский суд разрешил арест иранских танкеров, идущих в Венесуэлу

Суд столичного округа Колумбия (США) дал разрешение на арест иранских нефтетанкеров, которые направляются в Венесуэлу.
Деловое.ТВ 04:05
77
Происшествия

Росгвардейца осудили за выброшенную с балкона подругу

Lenta.ru 07:39
3
Общество

На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
17
Армия и оружие

Украинские силовики в Донбассе получат американские комплексы Javelin

Газета.Ru вчера в 09:43
4
Футбол

У трех футболистов «Оренбурга» выявлено воспаление легких

Вести.Ru 07:04
Политика

Талибы отреагировали на информацию о сговоре с Россией

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) отреагировали на информацию американских СМИ о возможном сговоре с Москвой для нападения на американских солдат.
Lenta.ru 06:31
Гаджеты

Цифра дня: Какова доля смартфонов Honor без сервисов Google в России?

Всего с начала 2020 года бренд представил в России семь смартфонов с собственными сервисами — Honor View 30 Pro, Honor 9C, Honor 9A, Honor 9S, Honor 30 Pro+, Honor 30 и Honor 30S.
Ferra 07:41
Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 01 июля в 13:16
1K
Общество

ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС

Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия 03:06
8
Автоспорт

Гран-при Австрии. Хэмилтон был лучшим в первой практике

В Шпильберге стартовал первый в нынешнем сезоне этап "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Вести.Ru 07:32
Политика

В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17

Москва, 3 июля 2020, 08:41 — REGNUM Вышедшая к конце мая в Малайзии книга о трагедии малайзийского Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года, говорит о том, что «малайзийцы стремятся сами сформировать мнение» о случившейся катастрофе.
REGNUM 01:41
561
Шоу-бизнес

Супруга Панайотова показала редкое фото со дня рождения певца

Недавно Екатерина лишний раз доказала, что они с Панайотовым являются красивой и гармоничной парой.
RuNews24.ru 03:19
6
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное