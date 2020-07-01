Политика
Пятый каналПамфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО
После проведения голосования за поправки к Конституции РФ 1 июля, стало известно, что 77,2% россиян поставили галочку возле слова «да». Однако, жители Ненецкого автономного округа в большинстве проголосовали против поправок.
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Но также очевидно, что на такие результаты голосования оказали влияние другие факторы, которые важны для жителей региона. Нельзя исключать, что тематика объединения субъектов также была соответствующим образом воспринята в этом округе и повлияла на результат.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ вчера в 06:56
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«Не против Конституции, а против объединения»: эксперт объяснил «ненецкую аномалию»
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