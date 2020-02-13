Политика

Piter.tvPiter.tvПамфилова оценила стоимость голосования по поправкам в Конституцию

Элла Памфилова оценила стоимость голосования по поправкам в Конституцию. Бюджет сопоставим со стоимостью выборов президента страны. Тогда кампания обошлась государству более чем в 14 млрд рублей.
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Памфилова назвала возможную стоимость голосования по поправкам в Конституцию

«Бюджет общероссийского голосования по поправкам в Конституцию может быть сопоставим со стоимостью президентских выборов», – заявила «Ведомостям» председатель ЦИК Элла Памфилова. Кампания по выборам президента, согласно отчету ЦИК, обошлась более чем в 14 млрд руб.
Ведомостивчера в 12:08

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Международных наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию не пригласят

Эхо Москвывчера в 22:32

Иностранных наблюдателей на принятие поправок в Конституцию не позовут

REGNUMвчера в 10:41

Памфилова оценила стоимость голосования по поправкам в Конституцию

РБКвчера в 15:54

Затраты на голосование по Конституции сопоставили с выборами президента

Lenta.ruвчера в 13:38

Памфилова назвала возможную стоимость голосования по поправкам в Конституцию

Ведомостивчера в 12:08

«Ни в какой бюллетень поправки вместиться не могут»

Коммерсантъвчера в 18:12

На голосование по поправкам в Конституцию не пригласят международных наблюдателей

Интерфаксвчера в 10:07
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Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 01:25, Ашберн
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В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

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Lenta.ru вчера в 17:28
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В результате инцидента пять человек погибли. Такие данные СМИ сообщил начальник пресс-службы УМВД региона Алексей Жданов.
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РБК 00:02
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Пострадавший при ЧП на заводе в Свердловской области скончался

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Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
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Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
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Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
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На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

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