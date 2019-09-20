Происшествия
Pravda.RuПамфилова от напавшего отбивалась стулом
Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что в результате нападения, которое произошло в ночь на пятницу, у нее остались синяки и царапины. Она также подтвердила информацию о том, что от напавшего отбивалась стулом.
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Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Газета.Ru вчера в 23:12
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия вчера в 12:54
Футбол
ФК «Ростов» продолжит играть все домашние матчи на «Ростов-Арене»
Футбольный клуб "Ростов" продолжит играть домашние матчи в сезоне на стадионе "Ростов-Арена", все разногласия между клубом и управляющей компанией стадиона улажены.
ТАСС вчера в 09:36
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости вчера в 16:36
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал US Open
23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК вчера в 18:59
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru вчера в 11:06
Экономика
Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет
В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Горобзор.ру вчера в 02:48
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости вчера в 14:38
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия вчера в 12:56
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Происшествия
В Канаде медведь загрыз пожилую американку
В Канаде агрессивный черный медведь загрыз пожилую американку, которая находилась на отдыхе.
РЕН ТВ вчера в 19:34
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт развелся с женой после 30 лет брака
ФАН вчера в 21:19
Авто
В России появится ультрабюджетный немецкий кроссовер
Автоновости дня вчера в 07:51
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Общество
В Хабаровском крае в зоне подтопления находится 231 дом
Уточняется, что в паводковой зоне находится десять муниципальных образований. Зона подтопления затронула 83 населённых пункта.
REGNUM вчера в 22:49
Здоровье
Врачи развенчали миф о вреде соли
Канадские врачи оспорили миф о вреде соли.
Известия вчера в 23:32
Политика
Генпрокуратура Венесуэлы заподозрила Гуаидо в попытке продать регион
Начать расследование в отношении Гуаидо призвал глава государства Николас Мадуро, заявила ранее вице-президент республики Дельси Родригес.
РБК вчера в 13:35
Шоу-бизнес
Родные Федосеевой-Шукшиной начали заранее делить наследство
Пятый канал вчера в 14:48
Баскетбол
Сборная России лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира
Команде Сергея Базаревича, которая сегодня уступила Польше (74:79), для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, необходимо было поражение Аргентины.
Sport24.ru вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Лена Катина из «Тату» развелась с мужем-музыкантом
Бывшая солистка российского дуэта t.A.T.u. («Тату») Елена Катина развелась с супругом.
Lenta.ru вчера в 05:54
Технологии
Российский AlterOffice проверят на уникальность
Экспертный совет при Министерстве развития Российской назначил на 9 сентября этого года проверку в отношении программного обеспечения офисного пакета AlterOffice.
ТагилСити.ру вчера в 09:14
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве на Филиппинах
Российская газета вчера в 23:32
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Известия 05 сентября в 20:08
Космос
В странном космическом корабле заподозрили главное оружие Америки
Вандеберг охотился за роботизированным космическим кораблем в течение нескольких месяцев и сумел выследить его в мае 2019 года.
ГЛАС.RU вчера в 05:27
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия вчера в 20:05
Энергетика
Минфин уточнил условия получения новых льгот для НПЗ
В текущих условиях, добавил господин Сазанов, необходимы инвестиции в углубляющие процессы переработки нефти, такие как гидрокрекинг, каткрекинг, замедленное коксование, а также в процессы, направленные на преобразование темных нефтепродуктов в светлые.
Коммерсантъ вчера в 07:17
Экономика
Путин поддержал идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею ипотеки для молодых семей, проживающих в Дальневосточном федеральном округе, по сниженной процентной ставке.
Политическая Экспертиза 05 сентября в 03:37
Армия и оружие
Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков»
МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов.
Известия вчера в 18:46
Происшествия
Владелец аэродрома в Жуковском заказал приборы для отпугивания птиц
Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова, в чьем ведении находится используемый аэропортом Жуковский аэродром, заказал поставку приборов для отпугивания птиц, следует из материалов на портале госзакупок.
ТАСС вчера в 12:26