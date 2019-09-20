Происшествия
РБКПамфилова отбилась от нападавшего стулом
Главе ЦИК удалось выгнать нападавшего при помощи стула: «Схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, даже не ожидала, что так могу громко». Памфилова попыталась «со всей своей мощью» кинуть предмет мебели в злоумышленника, и он «убежал под натиском» председателя Центризбиркома.
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Теннис
Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал US Open
РИА Новости 18:59
Шоу-бизнес
Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова
Уже несколько недель пресса и общественность обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.
OAnews вчера в 09:54
Происшествия
В ЦИК рассказали о состоянии Памфиловой после нападения
В ночь на 6 сентября неизвестный через окно проник в дом Памфиловой в подмосковной Истре, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся.
Известия 05:43
Армия и оружие
Израиль атаковал цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел
В свою очередь израильские военные нанесли ответный удар по целям движения ХАМАС в северной части сектора Газа, сообщается в Twitter-аккаунте Армии обороны Израиля.
РБК 21:25
Наука
У берегов Японии нашли новый вид китов
Группа японских и американских ученых установили, что киты, которых китобои с японского острова Хоккайдо называют Kurotsuchikujira, относятся к неизвестному науке виду из рода плавунов.
МедиаПоток 04 сентября в 11:42
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Футбол
Пике не собирается возвращаться в сборную Испании
Защитник «Барселоны» Жерар Пике исключил возможность возвращения в сборную Испании.
Спорт-Экспресс 10:49
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском вчера в 00:26
Гаджеты
Вердикт DxOMark: флагманский смартфон Nokia 9 PureView уступает даже iPhone 7 Plus
Смартфон Nokia 9 PureView наконец-то добрался до специалистов DxOMark.
iXBT.com 09:30
Политика
Анонсирован обмен заключенными между Россией и Украиной
Обмен пленными между Россией и Украиной состоится в ночь на субботу, 7 сентября.
Lenta.ru 14:37
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин разработал новый законопроект c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте», сообщили в пресс-службе ведомства.
РБК 13:50
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России предложило поменять правила получения водительских прав разных категорий.
Известия 16:07
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Космос
Потеряна связь с индийским посадочным лунным модулем
Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван сообщил, что на последнем этапе операции по посадке на поверхность Луны была потеряна связь с посадочным модулем "Викрам".
Вести.Ru 17:31
Авто
В Сеть попало первое фото нового кроссовера Genesis GV70
Через год после GV80, который должен выйти в 2020 году, корейский премиум-бренд Genesis выпустит его «младшего» брата – GV70.
Автоновости дня 07:29
Здоровье
Перинатальный центр Владивостока получит от Путина 16 млн рублей
Татьяна Курлеева, главврач Владивостокского перинатального центра, решила обратиться к Владимиру Путину, лидеру РФ, с просьбой увеличить финансирование медицинского учреждения для абилитации недоношенных детей.
Discover24 03:53
Политика
США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России
РИА Новости 19:50
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru 11:06
Происшествия
МЧС: найдены тела всех погибших при обрушении здания в Подмосковье
Спасатели обнаружили тела ещё двух рабочих, которые погибли в результате обрушения неэксплуатируемого пятиэтажного здания под Сергиевым Посадом.
RT на русском 17:31
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва 15:46
Футбол
Голландия на выезде одержала волевую победу над Германией
Гости одержали голевую победу со счетом 4:2. Голландцы одержали вторую победу в трех матчах и занимает третеь место в таблице группы C. Германия с 9 баллами после 4 матчей идет на втором месте.
Спорт-Экспресс 16:36
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости 17:41
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 7%
Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru 11:08
Происшествия
Сотрудник American Airlines попался на порче самолета перед вылетом
Согласно материалам дела, в ходе допроса механик Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани признался, что спровоцировал помехи в работе бортового оборудования самолета перед вылетом.
РБК 15:57
Футбол
Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком августа
Польский полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками "Локомотива" лучшим игроком команды в августе, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
РИА Новости 10:44
Политика
В конгрессе США призвали Трампа ввести новые санкции против России
Президента США Дональда Трампа призвали ввести новые антироссийские санкции в отношении людей, ответственных за «нарушения прав человека» в ходе протестов в Москве.
URA.Ru вчера в 23:46