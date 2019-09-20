Происшествия
РБКПамфилова отбилась от нападавшего стулом
Главе ЦИК удалось выгнать нападавшего при помощи стула: «Схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, даже не ожидала, что так могу громко». Памфилова попыталась «со всей своей мощью» кинуть предмет мебели в злоумышленника, и он «убежал под натиском» председателя Центризбиркома.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:29, Вашингтон
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
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Из-за ливня с градом в Краснодаре остановились трамваи и троллейбусы
Краевой центр приходит в себя после разгула стихии Краснодар, 6 сентября. На столицу Кубани обрушился ливень и град.
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Карапетян – Бонуччи: уважаю то, чего ты достиг в футболе, но это позор
Напомним, что в прошедшем отборочном матче чемпионата Европы 2020 года между Арменией и Италией Карапетян был удалён с поля после столкновения с Бонуччи.
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Гордон публично «закрыл рот» Барановской
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РИА Новости 09:41
Происшествия
Дело о нападении на Памфилову передадут в Следственный комитет
«По решению Генерального прокурора России Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову будет передано из МВД России для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР», — заявили в ведомстве.
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Sportmail.ru 14:30
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Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга»
Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
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Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
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Энергетика
Reuters сообщило о продаже Exxon Mobil всех своих активов в Норвегии
По данным источников Reuters, компания закрыла сделку по продаже норвежских активов несколько дней назад.
Интерфакс 03:52
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Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоится уже через неделю, а ведь еще совсем недавно многие были уверены, что театральный режиссер и известная телеведущая общаются только лишь ради пиара.
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Транспорт
МВД разработало новые правила получения прав на вождение грузовиков
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Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
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Происшествия
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Принцесса Шарлотта пошла в школу
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Вести.Ru вчера в 07:18
Наука
В найденном в Австралии метеорите обнаружен неизвестный минерал
Исходя из опубликованной в журнале American Mineralogist научной статье, исследователи обнаружили в составе метеорита неизвестный ранее минерал, который в последствии назвали эдскоттитом.
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Брюшной тиф приводит к ускорению старения клеток и усиливает инфекцию
Брюшной тиф значительно ускоряет старение клеток и усиливает общую инфекцию организма, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:33
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Авторы первого фото черной дыры получили $3 млн
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Инфо24 вчера в 14:33
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