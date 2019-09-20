Происшествия

РБКРБКПамфилова отбилась от нападавшего стулом

Главе ЦИК удалось выгнать нападавшего при помощи стула: «Схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, даже не ожидала, что так могу громко». Памфилова попыталась «со всей своей мощью» кинуть предмет мебели в злоумышленника, и он «убежал под натиском» председателя Центризбиркома.
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Что произошло за день: пятница, 6 сентября

Интерфакс13:52

Памфилова описала внешность напавшего на нее человека

РИА Новости10:16

Памфилова рассказала, как ее били электрошокером

Вести.Ru10:23

Памфилова рассказала о нападении на нее в Подмосковье

ТАСС10:34

Памфилова отбилась от нападавшего стулом

РБК10:16

Памфилова рассказала, как дала отпор нападавшему

RT на русском10:10

Элла Памфилова сообщила, что проникший в ее дом мужчина пытался 10-15 раз ударить ее электрошокером

Эхо Москвы10:30
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:29, Вашингтон
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Компания РПЦ получила лицензию на производство вина

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
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Происшествия

В Томске завели дело против ударившего кулаком по машине подростка

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Российские застройщики отказались работать по закону

С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.
Lenta.ru 13:15
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Из-за ливня с градом в Краснодаре остановились трамваи и троллейбусы

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Гордон публично «закрыл рот» Барановской

Газета.Ru 11:06
Кино

Джонни Депп рассказал, почему ему интересно играть злодеев

РИА Новости 09:41
Происшествия

Дело о нападении на Памфилову передадут в Следственный комитет

«По решению Генерального прокурора России Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову будет передано из МВД России для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР», — заявили в ведомстве.
РБК 14:03
Футбол

Шотландия — Россия 1:1 (Перерыв)

Sportmail.ru 14:30
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Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга»

Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
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В детской поликлинике Челнов посетители подрались в очереди к педиатру

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Политика

Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
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Reuters сообщило о продаже Exxon Mobil всех своих активов в Норвегии

По данным источников Reuters, компания закрыла сделку по продаже норвежских активов несколько дней назад.
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Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоится уже через неделю, а ведь еще совсем недавно многие были уверены, что театральный режиссер и известная телеведущая общаются только лишь ради пиара.
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Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН

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МВД разработало новые правила получения прав на вождение грузовиков

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Политика

Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма

КП - Крым вчера в 06:49
Политика

Путин поручил выделить дополнительную помощь пострадавшим от паводка

РИА Новости 12:52
Происшествия

В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку

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Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
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«Роскосмос» создаст новую ракету

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Роберта Мугабе объявили национальным героем Зимбабве

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Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

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Наука

В найденном в Австралии метеорите обнаружен неизвестный минерал

Исходя из опубликованной в журнале American Mineralogist научной статье, исследователи обнаружили в составе метеорита неизвестный ранее минерал, который в последствии назвали эдскоттитом.
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Брюшной тиф приводит к ускорению старения клеток и усиливает инфекцию

Брюшной тиф значительно ускоряет старение клеток и усиливает общую инфекцию организма, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
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Космос

Авторы первого фото черной дыры получили $3 млн

347 ученых из проекта Event Horizon Telescope, сумевших сделать первую фотографию черной дыры, получили «научный Оскар» — премию Breakthrough Prize в области физики.
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На Кубани пятеро девочек отравились принесенными в школу таблетками

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Корабль «Союз» с роботом «Фёдор» отстыковался от МКС

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдор» на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщили вечером 6 сентября в Роскосмосе.
REGNUM 14:36
Происшествия

Британец попросил жену закрыть глаза для сюрприза и ударил ее ножом

РИА Новости 14:27
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Советский и российский политик. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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