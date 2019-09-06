Происшествия
РБКПамфилова отбилась от нападавшего стулом
Главе ЦИК удалось выгнать нападавшего при помощи стула: «Схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, даже не ожидала, что так могу громко». Памфилова попыталась «со всей своей мощью» кинуть предмет мебели в злоумышленника, и он «убежал под натиском» председателя Центризбиркома.
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Следователи начали проверку информации о смерти пожилой москвички после угроз коллекторов
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Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
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СКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Автомобилисту»
Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу уральцев. СКА потерпел первое поражение, «Автомоболист» одержал третью победу подряд.
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Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
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X5 открыла умный магазин «Пятерочка» без кассиров
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Футбол
Стал известен состав сборной России по футболу на матч с шотландцами
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Российская газета 13:40
Армия и оружие
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РБК 08:32
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«Не будет каждого пятого рубля в стране», — сказал Собянин.
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Президент Литвы испугался разногласий в ЕС по санкциям против России
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал своих коллег из ЕС "найти общий знаменатель по отношению к России".
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Названы требования Трампа к Зеленскому
Издание полагает, что встреча американского лидера с новым президентом Украины Владимиром Зеленским затягивается из-за позиции Белого дома: Трамп хочет, чтобы Киев признал факт своего вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
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Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
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Политика
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РБК 11:14
Здоровье
В Саратове уволен главврач 3-й горбольницы
В Саратове освобождён от должности главврач клинической больницы им. С. Р. Миротворцева СГМУ (3-я горбольница) Владимир Рощепкин.
Регион 64 13:50
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Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
О романе Богомолова с Собчак стало известно в начале 2019 года. Тогда телеведущая состояла в браке с актёром Максимом Виторганом.
News.ru 04 сентября в 12:08
Политика
Бразильский министр оскорбил жену Макрона
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Минфин разработал законопроект о новой системе пенсионных накоплений
Минфин РФ разработал законопроект о новой системе добровольных накоплений с рабочим названием "О гарантированном пенсионном продукте", направил его в Минтруд на согласование, сообщила пресс-служба министерства.
РИА Новости 14:00
Футбол
Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021
Спорт-Экспресс 13:51
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Нагиев сыграет вождя африканского племени в комедии
Актер Дмитрий Нагиев сыграет роль капитана дальнего плавания, ставшего вождем африканского племени, в новой семейной комедии Кирилла Плетнева «Мой папа – вождь!».
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Общество
В Сочи расчистили дорогу от селя
Дорога к пяти селам и трасса в Хостинском районе, перекрытые селями после ливней в Сочи, расчищены, ликвидация последствий стихии продолжается, сообщает администрация курорта.
РИА Новости 06:43
Футбол
Монк возглавил «Шеффилд Уэнсдей»
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Политика
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс вчера в 04:54
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 7%
Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru 11:08