Происшествия

РБКРБКПамфилова отбилась от нападавшего стулом

Главе ЦИК удалось выгнать нападавшего при помощи стула: «Схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, даже не ожидала, что так могу громко». Памфилова попыталась «со всей своей мощью» кинуть предмет мебели в злоумышленника, и он «убежал под натиском» председателя Центризбиркома.
Читать в источнике
Комментировать261

Подробнее о событии

Памфилова описала внешность напавшего на нее человека

РИА Новости10:16

Памфилова рассказала о травмах после нападения

Интерфакс10:17

Памфилова рассказала, как ее били электрошокером

Вести.Ru10:23

Памфилова отбилась от нападавшего стулом

РБК10:16

Памфилова рассказала о нападении на нее в Подмосковье

ТАСС10:34

Элла Памфилова сообщила, что проникший в ее дом мужчина пытался 10-15 раз ударить ее электрошокером

Эхо Москвы10:30

Глава ЦИК Памфилова рассказала о напавшем на неё мужчине

RT на русском12:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 14:00, Вашингтон
Политика

Роберта Мугабе объявили национальным героем Зимбабве

ТАСС 13:03
Происшествия

Следователи начали проверку информации о смерти пожилой москвички после угроз коллекторов

Агентство Москва 09:28
Футбол

Рамзан Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат»

Вести.Ru 13:12
Политика

Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Политика

В Госдуме опровергли повышение пенсионного возраста до 70 лет

Газета.Ru 12:07
Общество

Телеведущий Андрей Норкин выгнал из студии устроившего скандал гостя

Газета.Ru 08:36
Хоккей

СКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Автомобилисту»

Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу уральцев. СКА потерпел первое поражение, «Автомоболист» одержал третью победу подряд.
Чемпионат 12:22
Происшествия

На дом Памфиловой совершено нападение

Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском 05:22
Происшествия

Басманный суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Сергея Петрова

Басманный суд заочно арестовал основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова. Его обвиняют в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Интерфакс 08:59
Технологии

X5 открыла умный магазин «Пятерочка» без кассиров

Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group открыл экспериментальный магазин «Пятерочка» без кассиров с полностью автоматизированной системой покупок, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ретейлера.
CRE.RU 10:02
Музыка

Лайму Вайкуле раскритиковали за использование русского языка

Певица Лайма Вайкуле подверглась нападкам со стороны латвийских СМИ за то, что во время выступления на концерте в городе Каугури предпочитала говорить и петь на русском языке.
URA.Ru вчера в 17:05
Футбол

Стал известен состав сборной России по футболу на матч с шотландцами

Тренерский штаб российской сборной определился со стартовым составом на встречу пятого тура отборочного цикла Евро-2020 в Глазго с Шотландией.
Российская газета 13:40
Армия и оружие

РБК публикует фото погибших в Сирии военных

Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Общество

Собянин назвал каждый пятый рубль бюджета московским

«Не будет каждого пятого рубля в стране», — сказал Собянин.
РБК 07:35
Политика

Президент Литвы испугался разногласий в ЕС по санкциям против России

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал своих коллег из ЕС "найти общий знаменатель по отношению к России".
Sputnik Литва 08:15
Политика

Названы требования Трампа к Зеленскому

Издание полагает, что встреча американского лидера с новым президентом Украины Владимиром Зеленским затягивается из-за позиции Белого дома: Трамп хочет, чтобы Киев признал факт своего вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Lenta.ru 12:44
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Политика

Лукашенко предложил попросить у Москвы компенсировать Чернобыль газом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика до сих пор не может использовать древесину из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) районов, а Россия как правопреемник СССР могла бы помочь белорусской стороне с газом, сообщается на сайте главы государства.
РБК 11:14
Здоровье

Ученые предупредили беременных, чем опасен стресс

REGNUM 08:36
Здоровье

В Саратове уволен главврач 3-й горбольницы

В Саратове освобождён от должности главврач клинической больницы им. С. Р. Миротворцева СГМУ (3-я горбольница) Владимир Рощепкин.
Регион 64 13:50
Экономика

Российские застройщики отказались работать по закону

С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.
Lenta.ru 13:15
Шоу-бизнес

Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова

О романе Богомолова с Собчак стало известно в начале 2019 года. Тогда телеведущая состояла в браке с актёром Максимом Виторганом.
News.ru 04 сентября в 12:08
Политика

Бразильский министр оскорбил жену Макрона

РИА Новости 12:59
Экономика

Минфин разработал законопроект о новой системе пенсионных накоплений

Минфин РФ разработал законопроект о новой системе добровольных накоплений с рабочим названием "О гарантированном пенсионном продукте", направил его в Минтруд на согласование, сообщила пресс-служба министерства.
РИА Новости 14:00
Футбол

Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021

Спорт-Экспресс 13:51
Кино

Нагиев сыграет вождя африканского племени в комедии

Актер Дмитрий Нагиев сыграет роль капитана дальнего плавания, ставшего вождем африканского племени, в новой семейной комедии Кирилла Плетнева «Мой папа – вождь!».
Аргументы и Факты 12:31
Общество

В Сочи расчистили дорогу от селя

Дорога к пяти селам и трасса в Хостинском районе, перекрытые селями после ливней в Сочи, расчищены, ликвидация последствий стихии продолжается, сообщает администрация курорта.
РИА Новости 06:43
Футбол

Монк возглавил «Шеффилд Уэнсдей»

«Шеффилд Уэнсдей», выступающий во втором английском дивизионе, объявил о назначении Гарри Монка новым главным тренером.
Спорт-Экспресс 12:39
Политика

Абэ предложил Путину заключить мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс вчера в 04:54
Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 7%

Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru 11:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Элла Памфилова
Политик
Советский и российский политик. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное