Происшествия
Газета.RuПамфилова описала внешность нападавшего
Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил передать дело о нападении на Памфилову в СК.
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Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Политика
Зеленский помиловал граждан из списка на обмен с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:15
Игры
Valve добавила экспериментальную функцию поиска в Steam
Valve добавила новую функцию в Steam – «Поиск». Она была добавлена в специальной площадке для экспериментов Steam Labs.
Cyber.sports.ru 12:12
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук заговорила о рождении еще одного ребенка
Телепрограмма 03:48
Армия и оружие
Рогозин анонсировал создание новой ракеты «Союз-6»
«Роскосмос» планирует создать новую ракету среднего класса «Союз-6». Основой для нее станет «Союз-5», которая сейчас находится в разработке.
Коммерсантъ 11:52
Музыка
Ушел из жизни солист ВИА «Пламя» Юрий Петерсон
Ушел из жизни известный вокалист Юрий Петерсон.
Территория новостей 00:02
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Общество
Фонд борьбы с коррупцией выпустил новое расследование о семье первого заместителя Сергея Собянина
Ранее в ФБК заявили, что нашли у семьи вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной недвижимости на 6,5 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 12:04
Происшествия
Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских
Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.
Ведомости 10:18
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку в третий раз за год
ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку. Она упала на 25 базисных пункта - до 7%. На таком уровне ставка была весной 2014 года.
Газета.Ru 08:08
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
Известия вчера в 08:35
Космос
Сенсация: что ждет всех землян через 10 дней
По мнению экспертов, уже в ближайшие 10 дней Земля погрузится в полную тьму и улетит в космос, где подвергнется атаке астероидов.
НТР 02:44
Шоу-бизнес
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
О романе Богомолова с Собчак стало известно в начале 2019 года. Тогда телеведущая состояла в браке с актёром Максимом Виторганом.
News.ru 04 сентября в 12:08
Армия и оружие
Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:47
Политика
Рогозин заявил, что оснований менять подрядчика на «Восточном» нет
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин после совещания с участием президента РФ Владимира Путина заявил, что оснований менять подрядчика на строительстве космодрома "Восточный" нет.
РИА Новости 11:50
Транспорт
В Краснодаре из-за ливня встали трамваи
Трамваи встали на улице Переходной в районе Вишняковского рынка, на перекрестке улиц Садовой и Буденного, в районе Городского сада и на пересечении улиц Коммунаров и Длинной, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Кубань 24 09:55
Экономика
Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar
С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%).
Известия вчера в 19:54
Футбол
Президент Ла Лиги: «Хотел бы вернуть Моуриньо и Роналду в Испанию»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас признался, что был бы рад возвращению в Испанию Жозе Моуриньо и Криштиану Роналду.
Soccer.ru 11:55
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Политика
Российского дипломата оклеветали в Италии
Итальянская газета Corriere della Sera совершила ошибку, причислив первого секретаря посольства России в Италии к фигурантам громкого дела о предполагаемом финансировании с российской стороны партии "Лига Севера".
Вести.Ru 11:29
Экономика
Пенсионеры выбирают риск: структура вкладов физлиц в рухнувших банках
Что касается среднего размера превышения суммы вкладов над лимитом страхового возмещения, то наибольшую долю составляют пенсионеры: 5,9% составляют люди от 60 лет и старше, 5,4% — от 50 до 60 лет.
REGNUM 06:01
Шоу-бизнес
Певица Валерия потеряла ребенка от Пригожина
Певица Валерия рассказала в эфире программы «Судьба человека» о том, как потеряла ребенка от продюсера Иосифа Пригожина.
Московский Комсомолец 10:35
Баскетбол
Сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ
RT на русском 09:44