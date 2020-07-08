Политика

РИА НовостиРИА НовостиПамфилова пообещала разоблачить фейки «политических содержанок»

ЦИК продолжит разоблачать ложь и фейки о прошедшем общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
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Памфилова пообещала разоблачить фейки «политических побирушек и попрошаек»

ТАСС08:10

Памфилова заявила, что ЦИК известны лишь два случая принуждения к голосованию по поправкам

Znak.com05:02

Памфилова пообещала разоблачить «политических содержанок»

Lenta.ru06:31

Памфилова пообещала разоблачить «политических побирушек и содержанок»

РБК06:14

Памфилова пообещала разоблачить фейки «политических содержанок»

РИА Новости05:57

Глава ЦИК заявила о грядущем разоблачении «политических побирушек и содержанок»

Газета.Ru06:36

ЦИК РФ пообещал пережить оскорбления от «политических побирушек и содержанок», но наказать проголосовавших несколько раз

Фонтанка.Ру04:53
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 11:41, Ашберн
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Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
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Происшествия

В Москве задержали Петра Верзилова

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу – пока неясно.
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Gazeta.SPb вчера в 10:28
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В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
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Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции

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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

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Общество

СПЧ предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил провести административную амнистию по штрафам, начисленным гражданам за нарушения «режима самоизоляции», который был объявлен из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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Общество

В АТОР рассказали о возможных сроках возобновления зарубежного туризма

Россия возобновит авиаперелеты по популярными туристическим направлениями не раньше конца сентября, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".
РИА Новости 11:07
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Общество

В результате протестов в Белграде пострадали 60 человек

По меньшей мере 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения в результате столкновений.
Газета.Ru 11:30
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Происшествия

Завершено расследование дела в отношении обокравшей банк кассирши

Известия 09:14
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Работников психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца, которые с 16 июня находились на вынужденном карантине на рабочих местах, отпустили домой сегодня, 8 июля.
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Вертолет Ми-8 вылетел в Волгоградскую область, где горят частные дома

РИА Новости 10:30
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Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса

Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
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Первая датирована еще сентябрем 2019 года. Силовики могли специально дождаться, пока Сафронов уйдет из журналистики на госслужбу.
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Политика

В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT

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Политика

Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения

Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
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Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии

Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
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Мусульманка не спустила на тормозах оскорбление от Starbucks

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