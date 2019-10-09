Политика
News.ruПамфилова пожаловалась Путину на цинизм во время выборов в Петербурге
Избирательная кампания этого года, затронувшая 85 регионов и завершившаяся единым днём голосования 8 сентября, прошла хорошо, однако Санкт-Петербург стал «горячей точкой», беспрецедентной по цинизму и нарушениям. Об этом на встрече с президентом России заявила глава ЦИК страны Элла Памфилова.
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с чего всё началось
Избирательная кампания 2019 года, завершившаяся единым днем голосования 8 сентября, прошла довольно хорошо, почти все кандидаты были зарегистрированы и явка была высокая. Об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.ТАССвчера в 15:07
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Памфилова рассказала Путину о прошедшей избирательной кампании в России
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«Беспрецедентные по цинизму и нарушениям». Памфилова рассказала Путину о выборах в Петербурге
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