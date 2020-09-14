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РИА Новости
РИА Новости

Памфилова рассказала о жалобах избиркомов на наблюдателей

По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября. Серьезных нарушений на выборах в этом году, как заявила Памфилова, практически не зафиксировали.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Памфилова: некоторые наблюдатели на выборах проявили беспрецедентный уровень хамства

ЦИК зафиксировал беспрецедентный уровень хамства и агрессии со стороны ряда наблюдателей на прошедших выборах. Об этом заявила в понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова, подводя итоги единого дня голосования.
ТАСС06:56
Подробнее о событии
Lenta.ru

Памфилова пожаловалась на беспрецедентное хамство наблюдателей

Lenta.ru07:26
ТАСС

Памфилова: некоторые наблюдатели на выборах проявили беспрецедентный уровень хамства

ТАСС06:56
Царьград

«Беспрецедентное хамство, грубость и агрессия»: Памфилова рассказала о провокациях во время выборов

Царьград06:01
Коммерсантъ

Памфилова: наблюдатели на выборах проявляли хамство и агрессию

Коммерсантъ06:47
РБК

Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

РБК06:46
RT на русском

Памфилова рассказала о хамстве некоторых наблюдателей на выборах

RT на русском06:06
РИА Новости

Памфилова рассказала о жалобах избиркомов на наблюдателей

РИА Новости06:53

Паспорт главы католиков Белоруссии признали недействительным

Государственный пограничный комитет Белоруссии объяснил главе католической архиепархии, митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу отказ во въезде в страну тем, что его паспорт был признан недействительным.
Коммерсантъ06:36
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«АвтоВАЗ» представил новую версию Vesta Cross Black

Как удалось выяснить порталу "Новые автомобили" в пресс-службе отечественного производителя, первоначально до дилерских центров доберутся "черные" модификации внедорожных "четырёхдверок" Lada Vesta Cross и кросс-универсалов Vesta SW Cross.
Новые автомобили00:55
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Дерби-близнецы: Влашич решает, Акинфеев тащит, Максименко ошибается. Рабинер — о победе ЦСКА над «Спартаком»

По инерции до 61-й минуты "Спартак" еще создал пару моментов — сначала мощно, но чуть неточно пробил издали Умяров, а затем Джикия в жесточайшем и при этом чистом подкате отобрал мяч у Влашича, сам прошел и ударил низом.
Спорт-Экспресс04:30