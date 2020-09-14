По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября. Серьезных нарушений на выборах в этом году, как заявила Памфилова, практически не зафиксировали.

С чего всё началось Памфилова: некоторые наблюдатели на выборах проявили беспрецедентный уровень хамства ЦИК зафиксировал беспрецедентный уровень хамства и агрессии со стороны ряда наблюдателей на прошедших выборах. Об этом заявила в понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова, подводя итоги единого дня голосования. ТАСС 06:56