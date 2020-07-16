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РИА НовостиПамфилова допустила возможность переноса единого дня голосования
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что сентябрь - самый неудачный месяц для проведения единого дня голосования, в будущем его надо переносить, если выборы будут в течение нескольких дней.
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Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что сентябрь - самый неудачный месяц для проведения единого дня голосования, в будущем его надо переносить, если выборы будут в течение нескольких дней.РИА Новости08:11
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