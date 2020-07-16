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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что сентябрь - самый неудачный месяц для проведения единого дня голосования, в будущем его надо переносить, если выборы будут в течение нескольких дней.
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Памфилова допустила возможность переноса единого дня голосования

Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что сентябрь - самый неудачный месяц для проведения единого дня голосования, в будущем его надо переносить, если выборы будут в течение нескольких дней.
РИА Новости08:11

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Памфилова допустила перенос единого дня голосования

Коммерсантъ08:37

Памфилова допустила перенос в будущем единого дня голосования

RT на русском08:22

История единого дня голосования в России

ТАСС08:59

Памфилова допустила перенос единого дня голосования

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Глава Центризбиркома предложила перенести единый день голосования в случае принятия закона о многодневных выборах

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Памфилова допустила возможность переноса единого дня голосования

РИА Новости08:11

Памфилова допустила перенос единого дня голосования на лето из-за школьников

Интерфакс08:14
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