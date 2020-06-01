Политика
News.ruПамфилова предложила проводить голосование по Конституции семь дней
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о проведении голосования по поправкам в Конституцию. По её словам, в ЦИК предусмотрели возможность проголосовать в течение семи дней.
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Все участники голосования и члены комиссии, и наблюдатели, и представители СМИ будут обеспечены, мы за это отвечает, мы это гарантируем, средствами индивидуальной защиты, обязательно маска, обязательно перчатки, и даже мы всех обеспечим одноразовыми ручками. Это мы берем на себя.
— Элла Памфилова, политикВзгляд.ру 10:19
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