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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о проведении голосования по поправкам в Конституцию. По её словам, в ЦИК предусмотрели возможность проголосовать в течение семи дней.

Памфилова предложила проводить голосование по Конституции семь дней

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