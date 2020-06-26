Сегодня, 25 июня, в Омской области началось голосование по поправкам в Конституцию и акция «Мой регион» для его участников. Чтобы получить подарочный сертификат, нужно указать в анкете номер своего участка для голосования.

с чего всё началось

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