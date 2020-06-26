Общество

Газета.RuГазета.RuПамфилова проверит информацию о выигравшей квартиру председателе УИК

Глава ЦИК Элла Памфилова проверит информацию о председателе УИК, выигравшей квартиру в организованной на избирательном участке лотерее. "Я выясню, в чем дело", - ответила Памфилова на вопрос корреспондента "Газеты.Ru".
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с чего всё началось

Омичка выиграла квартиру в первый день голосования — она председатель избирательного участка

Сегодня, 25 июня, в Омской области началось голосование по поправкам в Конституцию и акция «Мой регион» для его участников. Чтобы получить подарочный сертификат, нужно указать в анкете номер своего участка для голосования.
НГС55вчера в 12:42

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«Конституционную» квартиру в Омске выиграла пенсионерка из Лузино

БК55вчера в 08:12

Омичка выиграла квартиру в первый день голосования — она председатель избирательного участка

НГС55вчера в 12:42

Выигравшая квартиру пенсионерка из Лузино участвовала в акции «Мой регион» на спор

12 Канал Омсквчера в 11:24

На голосовании по поправкам первую квартиру в Омске выиграла пенсионерка из Лузино

Город55.ру07:31

Жительница Лузино приняла участие в акции «Мой регион» и выиграла квартиру

Om1.ruвчера в 06:33

Жительница Лузино поучаствовала в акции «Мой регион» и выиграла квартиру в Омске

КП - Омсквчера в 06:07

«Мурашки бегают, я в шоке!» — пенсионерка из Лузино выиграла квартиру в Омске по акции «Мой регион»

Омскрегионвчера в 05:53
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
3K
Шоу-бизнес

Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым

Хайп вокруг развода актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус и не думает прекращаться, а история становится все более запутанной и дурашливой.
Российская газета 05:27
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Авто

Новая Skoda Octavia получила базовую комплектацию

На родине следующую генерацию Skoda Octavia начали продавать с более «продвинутых» модификаций, теперь же новинка получила и базовую комплектацию под названием Active.
CarsWeek.ru 10:29
Здоровье

В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия

В Санкт-Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову. Об этом пишет «Петербургский дневник».
FlashNord 08:33
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Политика

Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает

Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается.
ТАСС 07:55
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Происшествия

Полиция застрелила напавшего на людей с ножом в Глазго

Полиция Шотландии подтвердила, что застрелила подозреваемого, напавшего с ножом на людей в центре Глазго, он действовал в одиночку.
РИА Новости 10:00
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Футбол

«Сочи» опубликовал заявление о матче с «Ростовом»

"Сочи" выступил с заявлением о матче 23-го тура чемпионата России против "Ростова".
Газета.Ru 10:21
Общество

Суд признал Апфельбаум виновной в халатности по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы переквалифицировал с мошенничества на халатность обвинение бывшей чиновнице Минкультуры Софье Апфельбаум по делу "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:41
Происшествия

Замуровавшая 12-летнего сына в бетон россиянка рассказала об убийстве

Lenta.ru 10:36
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Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании годовалой дочери россиянин избежал наказания

Суд в Татарстане оправдал 27-летнего жителя Бугульмы, которого обвиняли в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
РИА Новости 10:39
4
Общество

Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку

Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа».
BFM.ru 09:41
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Футбол

Слимани, Бенальо и еще четыре игрока покинули «Монако»

Французский клуб «Монако» объявил о расставании с рядом футболистов, у которых истекли соглашения с командой.
Матч ТВ вчера в 08:51
Футбол

Тренер «Оренбурга» высказался об угрозе технического поражения

Газета.Ru 10:28
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых успешных российских звезд до 40 лет

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
Компания вчера в 02:30
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Политика

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
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Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Игры

Представлен новый трейлер Cyberpunk 2077

Матч ТВ вчера в 12:32
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Экономика

«Газпром» заплатит акционерам близкие к рекордным дивиденды

Своего пика дивидендные выплаты "Газпрома" достигали по итогам 2018 года - 16,61 рубля на акцию.
Интерфакс 05:27
33
Транспорт

Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят 30 июня

Грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту стартует 30 июня, его откроют два поезда с материка и полуострова.
РБК 10:41
Энергетика

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд

Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за всю историю наблюдений с начала 2018 года, следует из данных площадки.
РИА Новости 08:43
15
Политика

Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
75
Авто

Производство автомобилей в Великобритании рухнуло на 95%

Британские автомобильные предприятия резко сократили производство транспортных средств в мае текущего года.
Экономика сегодня 10:09
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,6K
Футбол

Матч «Оренбург» — «Краснодар» не состоится 27 июня

Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Краснодар» не состоится завтра, 27 июня, сообщается в телеграм-канале инсайдера Нобеля Арустамяна.
Чемпионат 10:49
Общество

К проголосовавшему дважды Лобкову пришла полиция

В Москве полиция пришла домой к журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову, который накануне смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.
РБК 09:07
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Общество

На Аляске хотят снести памятник правителю русских поселений

Вести.Ru 07:25
55
Политика

Европа отказалась открыть границы для россиян с 1 июля

Спешить делать шенгенскую визу пока не стоит - ЕС отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы 1 июля.
Газета.Ru 06:20
1,1K
Общество

В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу

Библиотеки, автошколы и магазины площадью до 800 квадратных метров смогут возобновить работу в Свердловской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:30
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Происшествия

Скорая помощь выбросила окровавленного россиянина в памперсе у гаражей

В Омске скорая помощь выбросила у гаражей окровавленного россиянина в памперсе и с катетером, очевидцы сняли его на видео.
Lenta.ru 09:03
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