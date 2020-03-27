Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПамфилова рассказала, когда определят дату голосования по Конституции

Новая дата общероссийского голосования по поправкам в конституцию будет определена после того, как эпидемиологическая ситуация нормализуется, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
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ЦИК скорректировал подготовку к голосованию по поправкам из-за переноса даты

Газета.Ru05:00

Памфилова выступила за перенос выборов в апреле-мае

Известия04:53

ЦИК заморозил досрочное голосование по поправке в Конституцию

РИА Новости05:09

В ЦИК рассказали, когда определится дата голосования по Конституции

RT на русском04:43

Памфилова: голосование по конституции не может быть совмещено с сентябрьскими выборами

ТАСС04:26

Памфилова раскрыла, когда определят новую дату голосования по Конституции

URA.Ru05:10

Памфилова призвала не совмещать голосование по Конституции с другими выборами

Коммерсантъ04:52
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Общество

Еще один пациент с коронавирусом умер в Москве

Еще один летальный случай из-за коронавируса зафиксирован в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 04:34
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня вчера в 13:33
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Общество

В Крыму зафиксировано еще семь случаев заражения коронавирусом

Ранее власти объявили о том, что в Крыму зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Крым 03:16
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС вчера в 19:22
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Общество

В Севастополе подтвердили первые случаи заражения коронавирусом

Первые пять случаев заражения коронавирусом подтвердили в Севастополе, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
ТАСС 03:55
Общество

Минпросвещения опровергло слух о досрочном завершении учебного года

Министерство просвещения опровергло недостоверную информацию, распространяемую в соцсетях, о принятии решения «досрочно завершить» учебный год.
Марийская правда вчера в 11:40
Общество

Путин объявил следующую неделю в России нерабочей

Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам из-за коронавируса объявил следующую неделю в России нерабочей.
МонаВиста 25 марта в 09:52
Общество

ФАС выявила признаки картельных сговоров на рынке гречки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки сговоров на рынке производителей гречневой крупы, в случае подтверждения факта картельного соглашения нарушителям грозит уголовная ответственность, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
ТАСС 04:22
Происшествия

В Москве от коронавируса умер еще один человек

В Москве зафиксирован новый случай смерти человека от коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением вируса.
РБК 04:21
Здоровье

В Минздраве обозначили вероятность смерти от коронавируса

По словам Ткачевой, вероятность смертельного исхода или тяжелого течения болезни при COVID-19 у пенсионеров составляет от 3,3 до 20 процентов.
РЕН ТВ вчера в 14:02
Происшествия

«Северсталь» зафиксировала первый случай заражения коронавирусом

Компания «Северсталь» сообщила о первом случае заболевания коронавируса среди персонала.
Компания 04:02
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Авто

Audi отзывает в России кроссоверы Audi Q7 и Q8

Немецкая компания Audi отзывает в России кроссоверы Audi Q7 и Q8.
Автоновости дня вчера в 05:25
Политика

Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС

Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.
Известия вчера в 16:36
Шоу-бизнес

Объявлено место похорон Инны Макаровой

Дата похорон будет объявлена позже, сообщил сегодня внук знаменитости, композитор Иван Бурляев.
WomanHit.ru вчера в 10:12
Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
REGNUM 01:40
Происшествия

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в Лос-Анджелес

Как известно, принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru вчера в 20:22
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Политика

Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии

Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 04:52
Футбол

Доннарумма назвал форварда, которого боялся больше всего

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, кого из форвардов боялся больше всего.
Евро-футбол.ру 01:59
Общество

Twitter удалил фейк о комендантском часе по требованию Роскомнадзора

Накануне Роскомнадзор направил требование руководству соцсети об удалении ложной информации о якобы принятом приказе министра обороны Российской Федерации «О введении в городе Москве комендантского часа», после того, как в этот же день аналогичное требование служба получила от Генпрокуратуры .
Известия 04:41
Общество

В Ростове военные строят медицинский инфекционный центр

Городской репортер вчера в 08:47
Здоровье

ВОЗ дала рекомендации для сидящих дома

ФедералПресс 03:45
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 25 марта в 21:33
Транспорт

В Москве открыли новую ветку метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую линию метрополитена и примыкающую к ее второму участку часть Большой кольцевой линии (БКЛ).
РБК 04:29
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Элла Памфилова
Политик
Советский и российский политический и государственный деятель. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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