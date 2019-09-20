Происшествия

Pravda.RuPravda.RuПамфилова от напавшего отбивалась стулом

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что в результате нападения, которое произошло в ночь на пятницу, у нее остались синяки и царапины. Она также подтвердила информацию о том, что от напавшего отбивалась стулом.
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Элла Памфилова
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Советский и российский политик. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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