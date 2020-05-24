Политика
RT на русскомПамфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, как в России будет внедряться дистанционное электронное голосование. В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
Читать в источнике
Оценить2K
с чего всё началось
Элла Памфилова: Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет.Российская газетавчера в 11:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию пройдет в нескольких регионах РФ
Газета.Ruвчера в 11:47
Электронное голосование по поправкам в Конституцию может пройти в нескольких регионах РФ
Фонтанка.Рувчера в 12:23
ЦИК: электронное голосование по поправкам к Конституции пройдет в нескольких регионах
Коммерсантъвчера в 12:58
Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Общество
В Архангельской области открыли еще один обсерватор
На 25 мая в Архангельской области зарегистрировали 169 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает областной оперативный штаб.
Новости Архангельска 29.ru 06:27
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова сидит без денег из-за коронавируса
Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье во время пандемии коронавируса, передает "Собеседник".
Газета.Ru 03:31
Шоу-бизнес
Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам
Вечерняя Москва 23 мая в 21:43
Происшествия
В Башкирии двух медсестер изолировали в морге
СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru вчера в 14:48
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Общество
Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж
Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
РИА Новости 06:51
Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус
Lenta.ru 06:10
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Авто
Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов
Дни24 вчера в 05:20
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru вчера в 10:45
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
Футбол
Гендиректор «Сочи»: Мевля пока не вернулся в Россию
Словенский защитник "Сочи" Миха Мевля пока не вернулся в Россию, сообщил РИА Новости генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.
РИА Новости 06:37
Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Вести.Ru 03:35
Общество
В игре Strategic Mind: Blitzkrieg Гитлеру дали шанс всех победить
Победный блицкриг во Второй мировой войне можно обеспечить армии вермахта в игре Strategic Mind: Blitzkrieg украинской студии Starni Games.
ИА Красная Весна вчера в 06:19
Авто
Новый Haval H6 показали до премьеры
Судя по снимкам, Haval H6 следующей генерации получит дизайн в стиле концептуального вседорожника Haval Concept H, который презентовали в феврале текущего года в Индии.
Новые автомобили 00:43
Гаджеты
Названы цены на все модели iPhone 12
Самый младший из новых гаджетов, условно названный iPhone 12, получит Super Retina OLED-дисплей 5,4 дюйма, корпус из алюминия и двойную основную камеру.
Газета.Ru 06:45
Фигурное катание
Загитова признана олимпийской иконой стиля
Piter.tv 03:01
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Российский известный продюсер Иосиф Пригожин ответил в социальной сети солисту группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посмеялся над словами о «ужасном положении» наших артистов из-за пандемии COVID-19.
Evo-rus.com 05:43
Происшествия
Трое жителей Екатеринбурга обвинены в надругательствах над детьми
Екатеринбург, 25 мая 2020, 07:37 — REGNUM В Екатеринбурге трое граждан 1980−1986 года рождения обвинены в совершении действий сексуального характера в отношении малолетних.
REGNUM 00:37
Общество
Власти Липецкой области объяснили содержание слитой в сеть записи с совещания о COVID-19
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась аудиозапись, на которой губернатор Липецкой области Игорь Артамонов требует тщательно заполнять отчетность, поступающую в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
ТАСС 06:26
Игры
Эд Бун заявил, что работает не только над Mortal Kombat и Injustice
Креативный директор NetherRealm Studios Эд Бун заявил, что у команды разработчиков всегда есть возможность работать не только над Mortal Kombat и Injustice.
NewInform вчера в 09:13
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег
Lenta.ru вчера в 13:39
Общество
СМИ узнали о докладе ФСО про рост опасений бизнеса в России
Из опрошенных 279 экспертов и 189 предпринимателей 74,3% считают, что вести бизнес в России небезопасно.
РБК 06:19
Общество
«Победа» обрушила цены на перелеты в июне
«Ведомости» сравнили стоимость самых дешевых билетов на июнь из Москвы и обратно в 15 крупнейших городов с тем, сколько они стоили в апреле и первой половине мая.
Ведомости 04:40
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04