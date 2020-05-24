Политика

RT на русскомRT на русскомПамфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, как в России будет внедряться дистанционное электронное голосование. В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
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с чего всё началось

Новая реальность

Элла Памфилова: Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет.
Российская газетавчера в 11:00

Подробнее о событии

Памфилова заявила о внедрении электронного голосования

Московский Комсомолец01:56

На голосовании по поправкам к Конституции дистанционное электронное голосование будет применено в нескольких регионах

Эхо Москвы03:04

Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию пройдет в нескольких регионах РФ

Газета.Ruвчера в 11:47

Электронное голосование по поправкам в Конституцию может пройти в нескольких регионах РФ

Фонтанка.Рувчера в 12:23

Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию

Вести.Ruвчера в 11:50

ЦИК: электронное голосование по поправкам к Конституции пройдет в нескольких регионах

Коммерсантъвчера в 12:58

Новая реальность

Российская газетавчера в 11:00
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Общество

Срок начисления надбавки к пенсии могут снизить на пять лет

Вести.Ru 06:15
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Общество

В Архангельской области открыли еще один обсерватор

На 25 мая в Архангельской области зарегистрировали 169 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает областной оперативный штаб.
Новости Архангельска 29.ru 06:27
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Шоу-бизнес

Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой

Газета.Ru 05:05
Шоу-бизнес

Вдова Караченцова сидит без денег из-за коронавируса

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье во время пандемии коронавируса, передает "Собеседник".
Газета.Ru 03:31
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Шоу-бизнес

Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам

Вечерняя Москва 23 мая в 21:43
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Происшествия

В Башкирии двух медсестер изолировали в морге

СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru вчера в 14:48
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Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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Общество

Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж

Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
РИА Новости 06:51
Шоу-бизнес

У актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус

Lenta.ru 06:10
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Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
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Авто

Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов

Дни24 вчера в 05:20
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Политика

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru вчера в 10:45
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Общество

В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
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Футбол

Гендиректор «Сочи»: Мевля пока не вернулся в Россию

Словенский защитник "Сочи" Миха Мевля пока не вернулся в Россию, сообщил РИА Новости генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.
РИА Новости 06:37
Происшествия

В жилом доме в Казани взорвался газ

Вести.Ru 03:35
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Общество

В игре Strategic Mind: Blitzkrieg Гитлеру дали шанс всех победить

Победный блицкриг во Второй мировой войне можно обеспечить армии вермахта в игре Strategic Mind: Blitzkrieg украинской студии Starni Games.
ИА Красная Весна вчера в 06:19
Футбол

«Зенит» в честь 95-летия выстрелит из пушки в Петропавловской крепости

Gazeta.SPb 06:08
Авто

Новый Haval H6 показали до премьеры

Судя по снимкам, Haval H6 следующей генерации получит дизайн в стиле концептуального вседорожника Haval Concept H, который презентовали в феврале текущего года в Индии.
Новые автомобили 00:43
Общество

В Японии полностью отменили объявленный из-за коронавируса режим ЧС

ТАСС 05:04
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Названы цены на все модели iPhone 12

Самый младший из новых гаджетов, условно названный iPhone 12, получит Super Retina OLED-дисплей 5,4 дюйма, корпус из алюминия и двойную основную камеру.
Газета.Ru 06:45
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Загитова признана олимпийской иконой стиля

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Шоу-бизнес

За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров

Российский известный продюсер Иосиф Пригожин ответил в социальной сети солисту группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посмеялся над словами о «ужасном положении» наших артистов из-за пандемии COVID-19.
Evo-rus.com 05:43
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Происшествия

Трое жителей Екатеринбурга обвинены в надругательствах над детьми

Екатеринбург, 25 мая 2020, 07:37 — REGNUM В Екатеринбурге трое граждан 1980−1986 года рождения обвинены в совершении действий сексуального характера в отношении малолетних.
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Общество

Власти Липецкой области объяснили содержание слитой в сеть записи с совещания о COVID-19

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась аудиозапись, на которой губернатор Липецкой области Игорь Артамонов требует тщательно заполнять отчетность, поступающую в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
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Игры

Эд Бун заявил, что работает не только над Mortal Kombat и Injustice

Креативный директор NetherRealm Studios Эд Бун заявил, что у команды разработчиков всегда есть возможность работать не только над Mortal Kombat и Injustice.
NewInform вчера в 09:13
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег

Lenta.ru вчера в 13:39
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Общество

СМИ узнали о докладе ФСО про рост опасений бизнеса в России

Из опрошенных 279 экспертов и 189 предпринимателей 74,3% считают, что вести бизнес в России небезопасно.
РБК 06:19
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Общество

«Победа» обрушила цены на перелеты в июне

«Ведомости» сравнили стоимость самых дешевых билетов на июнь из Москвы и обратно в 15 крупнейших городов с тем, сколько они стоили в апреле и первой половине мая.
Ведомости 04:40
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Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии

Lenta.ru 04:20
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
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