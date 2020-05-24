Элла Памфилова: Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет.

с чего всё началось

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, как в России будет внедряться дистанционное электронное голосование. В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.

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