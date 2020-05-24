Политика
RT на русскомПамфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, как в России будет внедряться дистанционное электронное голосование. В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
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с чего всё началось
Элла Памфилова: Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет.Российская газетавчера в 11:00
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ЦИК: электронное голосование по поправкам к Конституции пройдет в нескольких регионах
Коммерсантъвчера в 12:58
Электронное голосование по поправкам в Конституцию может пройти в нескольких регионах РФ
Фонтанка.Рувчера в 12:23
Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию пройдет в нескольких регионах РФ
Газета.Ruвчера в 11:47
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