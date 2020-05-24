Элла Памфилова: Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет.

с чего всё началось

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, как в России будет внедряться дистанционное электронное голосование. В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.

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Общество В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о начислении надбавки к пенсии не с 80 лет, как сейчас, а на пять лет раньше, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы парламентского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 898

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Политика Савченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов. 29