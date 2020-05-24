Политика
RT на русскомПамфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, как в России будет внедряться дистанционное электронное голосование. В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
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с чего всё началось
Элла Памфилова: Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет.Российская газета11:00
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Памфилова: электронное голосование в сентябре будет в «одном-двух» регионах
Московский Комсомолец11:57
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:51, Ашберн
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Ученые сделали новые открытия о Тунгусском метеорите
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Формат розыгрыша Кубка Стэнли, при котором в плей-офф выступят 24 команды, официально утверждён профсоюзом игроков (NHLPA) Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
News.ru вчера в 00:38
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REGNUM 12:50
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В связи с пандемией коронавируса мошенники нашли новые способы выманивать деньги у россиян.
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