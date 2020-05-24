Элла Памфилова: Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет.

с чего всё началось

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, как в России будет внедряться дистанционное электронное голосование. В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.

Общество Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов. 3

Происшествия В Москве найдена мертвой гражданка Кубы По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы. 3

Шоу-бизнес Барбара Пино победила в шоу «Холостяк» Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо. 6

Общество Плюс 49: Число заболевших в Приморье медленно приближается к 2 тысячам 49 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Приморье за минувшие сутки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Политика МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия. 214

Происшествия Задержанные жители армянского Каджарана подвергались насилию — мэр Задержанные жители Каджарана подвергались насилию в полиции города Капан, заявил мэр армянского города Каджаран Манвел Парамазян 24 мая после посещения отделения полиции в Капане, пишут «Новости Армении». 2

Хоккей Профсоюз игроков НХЛ согласился с новым форматом плей-офф Формат розыгрыша Кубка Стэнли, при котором в плей-офф выступят 24 команды, официально утверждён профсоюзом игроков (NHLPA) Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шоу-бизнес Лариса Гузеева призналась, что муж смотрел на её худых подруг На днях Лариса Гузеева представила новое шоу "На даче", в рамках которого она приезжает в семьи, находящиеся на карантине, и старается помочь с решением проблем.

Общество Президента Австрии застали в ресторане, который должен был быть закрыт Директор ресторана пояснил, что закрыл заведение как положено, в 23:00, а президент и его супруга просто сидели на летней веранде, которая на ночь не закрывается, и беседовали. 16

Политика Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского Как передает корреспондент агентства, который находится на месте событий, участники митинга требуют от Зеленского прекратить политический курс Украины, который они считают «пророссийским». 353

Общество Мошенники нашли новые способы выманивать деньги у россиян В связи с пандемией коронавируса мошенники нашли новые способы выманивать деньги у россиян.

Общество Захарова сообщила о возвращении в Москву россиян с Фиджи В конце концов туристы прибыли в Рим, где их ждал борт с другими россиянами. «Три часа назад они прилетели в Москву», — написала Захарова. 2

Общество В Бельгии из-за карантина граждане подали иск против властей Брюссель, 25 мая 2020, 03:40 — REGNUM Группа из 40 граждан Бельгии подала судебный иск против бельгийского государства, а также против министерства внутренних дел страны и его руководителя Питера Де Крема из-за «ограничения свобод и прав жителей в рамках карантина», 24 мая передает телеканал RTBF. 9