Политика
RT на русскомПамфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, как в России будет внедряться дистанционное электронное голосование. В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
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с чего всё началось
Элла Памфилова: Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет.Российская газета11:00
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Памфилова: электронное голосование в сентябре будет в «одном-двух» регионах
Московский Комсомолец11:57
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В матче 27-го тура чемпионата Германии «Майнц» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпцига» со счетом 0:5. Счет в матче был открыт на 11-й минуте.
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Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
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235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова.
Коммерсантъ 15:49
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News.ru 16:22
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Бывший защитник ЦСКА и «Интера» Джанер Эркин подверг критике экс-наставника миланского клуба Франка де Бура.
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В центре Киева прошел митинг против президента Зеленского
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Одна из авторитетных компаний провела исследование и подсчитала количество жертв от коронавируса из-за посещения матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Атлетико" 11 марта.
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Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
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В Петербурге на «Северной верфи» спустили на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко», передает пресс-служба судостроительного предприятия.
Peterburg2.ru 22 мая в 11:32
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Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами
В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
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