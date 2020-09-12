Памфилова сообщила о явке в первый день досрочного голосования
Глава ЦИК добавила, что указанные данные «относительные», так как голосование продолжается. Согласно утверждённому ЦИК порядку единого дня голосования, 11 и 12 сентября проходит досрочное голосование, а 13 сентября — основной день голосования, передаёт ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Назван регион с самой высокой явкой на выборах губернатора
Самая высокая явка на губернаторских выборах после первого дня досрочного голосования зафиксирована в Татарстане, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости05:19
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