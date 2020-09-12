Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Памфилова сообщила о явке в первый день досрочного голосования

Глава ЦИК добавила, что указанные данные «относительные», так как голосование продолжается. Согласно утверждённому ЦИК порядку единого дня голосования, 11 и 12 сентября проходит досрочное голосование, а 13 сентября — основной день голосования, передаёт ТАСС.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Назван регион с самой высокой явкой на выборах губернатора

Самая высокая явка на губернаторских выборах после первого дня досрочного голосования зафиксирована в Татарстане, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости05:19
Подробнее о событии
РИА Новости

Назван регион с самой высокой явкой на парламентских выборах

РИА Новости09:01
Московский Комсомолец

Назван регион России с самой высокой явкой на выборах губернатора

Московский Комсомолец05:32
Коммерсантъ

Явка на голосовании в Татарстане за день достигла 27,5%

Коммерсантъ06:24
Независимая газета

В Татарстане зафиксирована самая высокая явка на выборах - ЦИК

Независимая газета05:40
Российская газета

Памфилова рассказала о регионах с самой высокой явкой на выборах

Российская газета05:35
RT на русском

Памфилова сообщила о явке в первый день досрочного голосования

RT на русском05:34
РБК

Памфилова сообщила о явке в первый день голосования на выборах в регионах

РБК06:53

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм
РБКвчера в 16:31
666

Адвокат арестованного в Минске Виталия Шклярова сообщил о его болезни

У содержащегося в минском СИЗО российского политтехнолога Виталия Шклярова держится высокая температура, но ему отказывают в тесте на коронавирус, у него также сломан палец, сообщил "Интерфаксу" в субботу его адвокат Антон Гашинский.
Интерфакс09:46
5

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
972

«Ротор» расторг контракт с экс-полузащитником «Спартака» Ананидзе

В заявлении, опубликованном на официальном сайте волгоградского клуба говорится, что соглашение с 27-летним грузинским полузащитником расторгнуто по соглашению сторон без дополнительных выплат.
ProstoProSport03:05
3

Разработчики обеспокоены недостатком мощности Xbox Series S

Xbox Series X и Xbox Series S Дэн Уайсс из Squanch Games также обеспокоен хоть и небольшой, но разницей в процессоре между Series S и X. Разница в видеоускорителях не так страшна, поскольку системы работают для разных разрешений, однако даже небольшая разница в CPU может стать проблемой.
Игромания.рувчера в 05:00
12

Турецкий отель не признает вину в гибели 12-летней россиянки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
Газета.Ru08:48
88