Политика
Российская газетаПамфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ
У каждого человека есть возможность внимательно ознакомиться с пакетом поправок, поразмышлять, посмотреть, и для себя решить, что перевешивает, подчеркнула Памфилова. В частности, на каждом участке для голосования будет лежать действующая Конституция РФ и представлены, предлагаемые к ней поправки.
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Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Конституцию.РИА Новости04:30
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