Политика

Российская газетаРоссийская газетаПамфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ

У каждого человека есть возможность внимательно ознакомиться с пакетом поправок, поразмышлять, посмотреть, и для себя решить, что перевешивает, подчеркнула Памфилова. В частности, на каждом участке для голосования будет лежать действующая Конституция РФ и представлены, предлагаемые к ней поправки.
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с чего всё началось

Памфилова объяснила «пакетное» голосование по поправкам в Конституцию

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Конституцию.
РИА Новости04:30

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Памфилова объяснила пакетное голосование по Конституции на примере обеда

РБК06:07

Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом

Коммерсантъ05:45

Памфилова назвала «технически немыслимым» голосование по каждой поправке в Конституцию

Интерфакс04:49

Памфилова объяснила принцип голосования по Конституции на примере обеда

Ведомости05:10

Памфилова считает бывших прокуроров лучшими правозащитниками

РИА Новости07:04

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала технологически немыслимым голосование по каждой поправке в Конституцию

Эхо Москвы06:31

Памфилова объяснила на примере винегрета принцип голосования по поправкам к Конституции

Говорит Москва04:45
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Политика

Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

В четверг, 5 марта, в Кремле встретились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Российская газета 06:27
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 вчера в 05:03
Общество

Сотрудник РФС, заболевший коронавирусом, рассказал о своем состоянии

Сотрудник РФС Давид Беров, который заболел коронавирусом, заявил, что не испытывает проблем со здоровьем.
Советский спорт 06:27
Политика

Путин рассказал о создавших «Искандер» молодых людях из института

REGNUM 02:51
Шоу-бизнес

В Москве госпитализирована звезда «Девчат» Инна Макарова

Легендарная советская, российская актриса Инна Макарова, Надя из культовой лирической комедии "Девчата", госпитализирована в одну из московских больниц.
Российская газета вчера в 11:09
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Политика

В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Lenta.ru 07:09
Энергетика

Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
RT на русском 03:35
Политика

Песков прокомментировал желание части молодежи уехать за границу

Не стоит воспринимать отрицательно то, что молодежь уезжает за границу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что задача государства заключается в создании в России наиболее выгодных условий в самых разных областях.
РИА Новости 04:43
Гаджеты

Bloomberg: у Apple возник дефицит смартфонов iPhone на замену

Американская компания Apple сообщила сотрудникам своих розничных магазинов о нехватке предоставляемых на замену смартфонов iPhone.
RT на русском 03:30
Авто

Представили обновленный Mercedes-Benz E-класс

Mercedes-Benz впервые выпустил 3,0-литровый рядный бензиновый двигатель M256 в E-классе, который также оснащен ISG.
Тарантас Ньюс 03 марта в 03:24
Здоровье

В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

Ранее в России было диагностировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с "Diamond Princess" и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.
Газета.Ru 07:17
Общество

Китай предупредили о второй волне эпидемии коронавируса

Коулинг добавил, что вторая волна возможна, когда в Китае восстановится общественная деятельность, разблокируют дороги и снимут другие карантинные ограничения, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 01:15
Общество

В Екатеринбурге день смерти Сталина отметят салютом

В Екатеринбурге устроят масштабный салют в честь 67-летия со смерти Иосифа Сталина.
Новая газета 04:48
Общество

Суд по интеллектуальным правам принял иск к Пугачевой

Суд по интеллектуальным правам (СИП) зарегистрировал иск некой Кристины Мартиросян к Алле Пугачевой, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 06:08
Футбол

На матче «Зенита» и «Ахмата» в Грозном случилась массовая драка

На матче "Зенита" и "Ахмата" в Грозном случилась массовая драка, - пишет Mash на Мойке.
Весьма вчера в 12:27
Общество

TMZ: Шварценеггер подал в суд на российского производителя роботов

Ведомости 04:17
Гаджеты

Android удалось запустить на iPhone

Ferra 05:54
Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 15:11
Общество

Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето

В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Газета.Ru 03:51
Кино

Появились первые фото нового «Бэтмобиля»

Первый «Бэтмобиль» появился на страницах комиксов в 1939 году. В фильмах про Бэтмена каждый раз появляется новый автомобиль.
Sibnet Новости 04:59
Происшествия

Фигуранта по делу Шамсутдинова приговорили к двум годам условно

News.ru 03 марта в 02:58
Единоборства

Мэйуэзер потребовал $600 млн за бои с Макгрегором и Нурмагомедовым

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер-младший заявил, что готов провести реванш с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором и поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за гонорар в размере 600 миллионов долларов.
РИА Новости 06:58
Экономика

Авиакомпании стран Африки потеряли $400 млн из-за вспышки коронавируса

Авиалинии африканских стран потеряли 400 млн долларов США с момента начала вспышки коронавируса в Китае.
REGNUM 00:24
Общество

Зеленский встретил в Новых Санжарах эвакуированных после карантина

Президент Украины Владимир Зеленский встретил после карантина эвакуированных из китайской Ухани украинцев и иностранцев, которые две недели находились на карантине в медцентре посёлка Новые Санжары в Полтавской области.
RT на русском 06:13
Политика

В Кремле отреагировали на сообщения о «минировании» самолетов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что российские спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов, передает ТАСС.
Дождь 05:38
Биатлон

Биатлонистки сборной России выиграли Кубок наций в зачёте Кубка IBU

RT на русском 06:15
Биатлон

Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
РБК 06:15
Общество

ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
РБК 03:49
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