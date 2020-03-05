Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Конституцию.

с чего всё началось

У каждого человека есть возможность внимательно ознакомиться с пакетом поправок, поразмышлять, посмотреть, и для себя решить, что перевешивает, подчеркнула Памфилова. В частности, на каждом участке для голосования будет лежать действующая Конституция РФ и представлены, предлагаемые к ней поправки.

Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ

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