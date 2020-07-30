Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПамфилова: у депутатов Госдумы не нашли двойного гражданства

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что проверка депутатов Государственной думы на возможное наличие у них двойного гражданства или вида на жительство в других государствах не входит в компетенцию комиссии.
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Элла Памфилова
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Советский и российский политический и государственный деятель. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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