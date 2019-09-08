Тут просто бомба какая-то... Вдруг оказалось, что организация "Голос", к которой все так прислушиваются... Публиковали нарушения с прошлых выборов на своей "Карте нарушений"

ЦИК России уличил «Голос» в публикациях на своей карте нарушений записей с прошлых выборов, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, было выявлено около 30 дубликатов.

Памфилова уличила «Голос» в публикации нарушений с прошлых выборов

Политика На выборах главы Петербурга лидирует Александр Беглов Александр Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга по итогам обработки 6,28% протоколов.

Здоровье Что есть и когда Цель состоит в том, чтобы выбрать продукты, в которых есть углеводы с высоким гликемическим индексом.

Футбол ФК «Ростов» разгромил сборную Сирии В перерыве в чемпионатах стран, связанном с матчами сборных команд, «Ростов» провёл товарищеский матч с основной национальной командой Сирии.

Футбол Аршавин и Радимов подшутили друг над другом по поводу алиментов Бывшие игроки «Зенита» Андрей Аршавин и Владислав Радимов подшутили друг над другом по поводу алиментов.

Политика ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае В воскресенье в крае прошли дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье 7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.

Политика Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17 Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.

Общество Первым заммэра Якутска назначен Максим Трофимов Глава города Сардана Авксентьева сообщила в понедельник на еженедельной планерке, что первым заммэра Якутска назначен Максим Трофимов.

Финансы Рубль вяло отреагировал на решение ЦБ РФ по ключевой ставке Сегодняшнее решение Центробанка РФ по ключевой ставке пока не сильно сказалось на динамике курса национальной валюты на Московской бирже.

Игры На Android началось публичное тестирование Sky от авторов Journey Студия thatgamecompany, известная по Flow, Flower и Journey, запустила на Android публичную бету своей новой игры — Sky: Children of the Light.

Политика Собянин оценил итоги выборов в Мосгордуму Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие 8 сентября выборы в Мосгордуму самыми конкурентными и эмоциональными за последнее время.

Происшествия Корейцы заблокированы на перевернувшемся в Джорджии судне Четверо граждан Южной Кореи оказались заблокированы на грузовом судне Golden Ray, перевернувшемся в американском штате Джорджия, сообщает 9 сентября Yonhap.

Футбол «Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.

Экономика Как и зачем делят инвесторов профучастники Как и зачем делят инвесторов профучастники Любой клиент, желающий воспользоваться услугами профучастника фондового рынка, проходит обязательное риск-профилирование.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграют свадьбу 17 сентября в Санкт-Петербурге.

Общество Врански пытался организовать карусель на выборах в Петербурге Красимир Врански попытался через подставных лиц организовать в Санкт-Петербурге избирательную карусель, обещая участникам заплатить по пять тысяч рублей за то, что те на нескольких участках проголосуют за кандидатов в муниципальные депутаты от партии «Яблоко».

Политика Медведев назвал «Единую Россию» ведущей политической силой в стране «Можно сказать, что партия «Единая Россия» сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой нашей страны», — заявил Медведев.

Технологии В США нашли ответственный за смерть вейперов химикат Чиновники федеральной системы здравоохранения США утверждают, что нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вейперов, из-за которой скончались уже пять человек и еще 450 были госпитализированы.