Тут просто бомба какая-то... Вдруг оказалось, что организация "Голос", к которой все так прислушиваются... Публиковали нарушения с прошлых выборов на своей "Карте нарушений"

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