Политика
ФАНПамфилова уличила «Голос» в публикации нарушений с прошлых выборов
ЦИК России уличил «Голос» в публикациях на своей карте нарушений записей с прошлых выборов, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, было выявлено около 30 дубликатов.
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Тут просто бомба какая-то... Вдруг оказалось, что организация "Голос", к которой все так прислушиваются... Публиковали нарушения с прошлых выборов на своей "Карте нарушений"
— Элла Памфилова, политикКоммерсантъ 12:14
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