Политика
Вести.RuПамфилова выступила за перенос единого дня голосования
В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
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Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что сентябрь - самый неудачный месяц для проведения единого дня голосования, в будущем его надо переносить, если выборы будут в течение нескольких дней.РИА Новости08:11
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