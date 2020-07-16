Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что сентябрь - самый неудачный месяц для проведения единого дня голосования, в будущем его надо переносить, если выборы будут в течение нескольких дней.

с чего всё началось

В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.

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