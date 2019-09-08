Политика

Фонтанка.РуФонтанка.РуПамфилова заподозрила «Голос» в фиксировании старых нарушений

Ассоциация «Голос», которая ставит своей целью защиту прав избирателей, выявила около 30 жалоб о нарушениях, имевших место в прошлом. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
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Элла Памфилова
Тут просто бомба какая-то... Вдруг оказалось, что организация "Голос", к которой все так прислушиваются... Публиковали нарушения с прошлых выборов на своей "Карте нарушений"
— Элла Памфилова, политикКоммерсантъ 12:14

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