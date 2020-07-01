Я знаю, у Мишустина там зашкаливают антитела. Но, честно говоря, вообще-то мог бы и надеть, конечно.

Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что председатель правительства России Михаил Мишустин мог бы прийти на участок для голосования в маске, несмотря на то, что он имеет антитела к коронавирусу. Российский премьер в мае переболел коронавирусом.

Памфилова заявила, что Мишустин «мог бы и надеть» маску на участке

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