Политика

Neva.TodayNeva.TodayПамфилова заявила, что Мишустину стоило одеть маску при голосовании

Председатель Центризибиркома Элла Памфилова считает, что переболевшему коронавирусом Михаилу Мишустину стоило придти на участок в маске.
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Элла Памфилова
Я знаю, у Мишустина там зашкаливают антитела. Но, честно говоря, вообще-то мог бы и надеть, конечно.
— Элла Памфилова, политикТАСС 12:39

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