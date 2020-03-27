Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПамфилова заявила, что больших потерь от переноса голосования нет

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что больших потерь, в том числе финансовых, из-за переноса даты общероссийского голосования по поправке в конституцию нет.
Читать в источнике
Комментировать80

Подробнее о событии

Памфилова призвала не совмещать голосование по Конституции с другими выборами

Коммерсантъ04:52

Памфилова: голосование по конституции не может быть совмещено с сентябрьскими выборами

ТАСС05:36

В РФ аннулируют поданные через «мобильный избиратель» заявления на голосование по Конституции

Интерфакс05:19

ЦИК назвал условие назначения новой даты голосования по Конституции

РБК06:01

В ЦИК рассказали, когда определится дата голосования по Конституции

RT на русском04:43

ЦИК скорректировал план подготовки к голосованию по Конституции

Российская газета05:15

Памфилова заявила, что больших потерь от переноса голосования нет

РИА Новости05:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
Экономика

Набиуллина: льготные программы для бизнеса должны быть доступны наибольшему числу банков

Льготные программы для бизнеса должны быть доступны максимальному числу банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития МСП.
ТАСС 09:19
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС вчера в 15:32
Общество

Салоны связи и зоомагазины будут открыты в выходную неделю в Москве

Салоны связи продолжат работать в Москве с 28 марта по 5 апреля.
ТАСС 09:31
Общество

Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты

В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
REGNUM 08:45
Здоровье

Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, рассказал врач

Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, сообщил врач.
Evo-rus.com 04:03
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Общество

Стало известно, когда в Москве ждать пика заболеваемости коронавирусом

Коронавирус в Москве достигнет своего пика примерно в середине - конце следующей недели.
Российская газета вчера в 17:44
Армия и оружие

На видео показали работу гаубицы «Мста-С»

Гаубица смогла успешно выполнить все маневры и уничтожить все цели. Орудие «Мста-С» выполнено в «натовском» калибре – 155 мм.
ГЛАС.RU 25 марта в 10:04
Общество

Глава Минздрава Великобритании заразился коронавирусом

По последним данным, в Великобритании коронавирусом заразились более 11 тыс. человек, более 500 умерли.
Коммерсантъ 09:33
Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

REGNUM 01:40
Политика

Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в пятницу, 27 марта, о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике.
Известия 06:06
Происшествия

Киевский суд арестовал экс-главу МИД, подозреваемого в убийстве

Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать на два месяца экс-главу МИД Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве экс-директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого, заседание прошло в закрытом режиме, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:21
Экономика

ЦБ предоставит банкам кредиты на год под 4%

Банк России предоставит банкам кредиты сроком на год под 4%, чтобы малые и средние компании могли выплатить своим сотрудникам зарплаты.
Известия 08:35
Игры

Вышел динамичный шутер Bright Memory

В Steam вышел мясной шутер от первого лица Bright Memory — сейчас на игру действует скидка 33%.
ЭндлессГеймОвер вчера в 06:38
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Шоу-бизнес

Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко

Сообщается, что состояние Лещенко улучшается. Читайте также: " Песков подтвердил коронавирус у сотрудника Администрации президента"
Московский Комсомолец 06:37
Общество

Путин объявил о выплатах по 5 тысяч рублей на детей до 3 лет

Начиная с апреля, в ближайшие три месяца, Президент РФ предложил выплачивать всем, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей, на каждого ребёнка.
Русский Запад 25 марта в 12:21
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Происшествия

В Петербурге суд продлил арест историка Соколова

В Петербурге Октябрьский районный суд продлил арест историка Соколова до 23 сентября, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:50
Технологии

10 лет AliExpress. Забирайте свои подарки

27 мая исполняется ровно 10 лет AliExpress.
Ридус вчера в 18:53
Здоровье

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что доктор Мясников призвал россиян, особенно пожилых, соблюдать режим карантина, а также рассказал, что лекарство от коронавируса вряд ли когда-либо разработают.
Live24 05:06
Спорт

Слушания по делу ВАДА и РУСАДА перенесены на июнь

Слушания дела между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) перенесены на июнь.
Спорт-Экспресс 08:59
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Общество

Солист Rammstein Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Москва 24 07:29
Общество

В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
РБК 08:04
Здоровье

Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации

Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России.
Вести.Ru 09:15
Шоу-бизнес

Внук Инны Макаровой не придет на ее похороны

В интервью изданию «Московский комсомолец» внук Макаровой – композитор Иван Бурляев, признался, что он не сможет поприсутствовать на похоронах своей бабушки.
Bimru.ru 04:17
Политика

Швейцарцев возмутила статья о «бесполезности» российской помощи Италии

Читатели швейцарского издания Blick раскритиковали публикацию о "бесполезности" российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:32
Общество

В Москве закроются парки и рестораны

В связи с угрозой распространения коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные ограничительные меры в столице - они будут действовать с 28 марта по 5 апреля 2020 года и затронут нерабочую неделю.
Газета.Ru вчера в 05:48
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском вчера в 08:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Элла Памфилова
Политик
Советский и российский политический и государственный деятель. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное