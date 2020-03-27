Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что больших потерь, в том числе финансовых, из-за переноса даты общероссийского голосования по поправке в конституцию нет.

Памфилова заявила, что больших потерь от переноса голосования нет

Экономика Набиуллина: льготные программы для бизнеса должны быть доступны наибольшему числу банков Льготные программы для бизнеса должны быть доступны максимальному числу банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития МСП.

Энергетика WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.

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Происшествия Киевский суд арестовал экс-главу МИД, подозреваемого в убийстве Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать на два месяца экс-главу МИД Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве экс-директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого, заседание прошло в закрытом режиме, сообщает ТАСС.

Экономика ЦБ предоставит банкам кредиты на год под 4% Банк России предоставит банкам кредиты сроком на год под 4%, чтобы малые и средние компании могли выплатить своим сотрудникам зарплаты.

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Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

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Здоровье Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников Ранее РИА LIVE24 сообщало, что доктор Мясников призвал россиян, особенно пожилых, соблюдать режим карантина, а также рассказал, что лекарство от коронавируса вряд ли когда-либо разработают.

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Здоровье Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России.

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