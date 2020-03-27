Коронавирус
РИА НовостиПамфилова заявила, что больших потерь от переноса голосования нет
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что больших потерь, в том числе финансовых, из-за переноса даты общероссийского голосования по поправке в конституцию нет.
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Экономика
Набиуллина: льготные программы для бизнеса должны быть доступны наибольшему числу банков
Льготные программы для бизнеса должны быть доступны максимальному числу банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития МСП.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Общество
Салоны связи и зоомагазины будут открыты в выходную неделю в Москве
Салоны связи продолжат работать в Москве с 28 марта по 5 апреля.
Общество
Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты
В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
Здоровье
Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, рассказал врач
Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, сообщил врач.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Стало известно, когда в Москве ждать пика заболеваемости коронавирусом
Коронавирус в Москве достигнет своего пика примерно в середине - конце следующей недели.
Армия и оружие
На видео показали работу гаубицы «Мста-С»
Гаубица смогла успешно выполнить все маневры и уничтожить все цели. Орудие «Мста-С» выполнено в «натовском» калибре – 155 мм.
Общество
Глава Минздрава Великобритании заразился коронавирусом
По последним данным, в Великобритании коронавирусом заразились более 11 тыс. человек, более 500 умерли.
Политика
Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в пятницу, 27 марта, о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике.
Происшествия
Киевский суд арестовал экс-главу МИД, подозреваемого в убийстве
Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать на два месяца экс-главу МИД Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве экс-директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого, заседание прошло в закрытом режиме, сообщает ТАСС.
Экономика
ЦБ предоставит банкам кредиты на год под 4%
Банк России предоставит банкам кредиты сроком на год под 4%, чтобы малые и средние компании могли выплатить своим сотрудникам зарплаты.
Игры
Вышел динамичный шутер Bright Memory
В Steam вышел мясной шутер от первого лица Bright Memory — сейчас на игру действует скидка 33%.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Шоу-бизнес
Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко
Сообщается, что состояние Лещенко улучшается. Читайте также: " Песков подтвердил коронавирус у сотрудника Администрации президента"
Общество
Путин объявил о выплатах по 5 тысяч рублей на детей до 3 лет
Начиная с апреля, в ближайшие три месяца, Президент РФ предложил выплачивать всем, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей, на каждого ребёнка.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Происшествия
В Петербурге суд продлил арест историка Соколова
В Петербурге Октябрьский районный суд продлил арест историка Соколова до 23 сентября, пишет РИА "Новости".
Технологии
10 лет AliExpress. Забирайте свои подарки
27 мая исполняется ровно 10 лет AliExpress.
Здоровье
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что доктор Мясников призвал россиян, особенно пожилых, соблюдать режим карантина, а также рассказал, что лекарство от коронавируса вряд ли когда-либо разработают.
Спорт
Слушания по делу ВАДА и РУСАДА перенесены на июнь
Слушания дела между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) перенесены на июнь.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Общество
В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции
В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
Здоровье
Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации
Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России.
Шоу-бизнес
Внук Инны Макаровой не придет на ее похороны
В интервью изданию «Московский комсомолец» внук Макаровой – композитор Иван Бурляев, признался, что он не сможет поприсутствовать на похоронах своей бабушки.
Политика
Швейцарцев возмутила статья о «бесполезности» российской помощи Италии
Читатели швейцарского издания Blick раскритиковали публикацию о "бесполезности" российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Общество
В Москве закроются парки и рестораны
В связи с угрозой распространения коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные ограничительные меры в столице - они будут действовать с 28 марта по 5 апреля 2020 года и затронут нерабочую неделю.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.