Общество

ИзвестияИзвестияПамфилова заявила о 70 обращениях о принуждении к голосованию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 70 обращений о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции, которые предложил президент страны Владимир Путин. Об этом 23 июня сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
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Количество жалоб в ЦИК на принуждение к голосованию в Петербурге выросло до 27

Piter.tv07:29

ЦИК получил 70 жалоб о возможном принуждении к голосованию по Конституции

Российская газета06:10

«Стремительно принимайте меры». Памфилова назвала все предприятия и учреждения Петербурга, где «принуждают» к голосованию по поправкам

Фонтанка.Ру07:28

ЦИК не получал жалоб на недопуск к наблюдению за голосованием по конституции

ТАСС07:15

ЦИК получил около 70 жалоб на принуждение к голосованию

РИА Новости06:33

Памфилова заявила о 70 обращениях о принуждении к голосованию

Известия05:32

Памфилова перечислила госучреждения Петербурга, где жаловались на принуждение к голосованию

ЗакC.Ру07:19
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Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

ТАСС 06:58
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Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе

О разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус написала 22 июня в Instagram.
Кривое-зеркало.ру 04:34
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Общество

Работающим пенсионерам продлили больничные

"Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 20 июня в 09:09
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
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Общество

В Москве начинается новый этап снятия ограничений

В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:04
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
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Общество

Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло

Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни.
ТАСС 07:35
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Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
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Футбол

Хавбек «Динамо» Каборе находится в больнице из-за коронавируса

Заболевший коронавирусом полузащитник московского "Динамо" Шарль Каборе находится в больнице.
Газета.Ru 07:35
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Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

RT на русском 05:42
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Гаджеты

Apple отказалась от процессоров Intel

Компания Apple объявила на конференции WWDC о переходе на процессоры собственной разработки в компьютерах Mac.
Телеканал RTVI вчера в 15:58
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Политика

Трамп объявил о тюремных сроках за осквернение памятников

Президент США Дональд Трамп объявил у себя в Twitter об арестах и наказаниях за осквернение любых памятников, принадлежащих государству.
Lenta.ru 07:56
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Общество

У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание

У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который находится под домашним арестом с февраля 2019 года, обнаружили онкологическое заболевание, заявил его адвокат Тимофей Гриднев.
Коммерсантъ 06:53
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Политика

Кремль отреагировал на замечание о цитате Гитлера в статье Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на замечание историка, утверждавшего, что в статье Владимира Путина о Второй мировой войне была использована неподтвержденная цитата, приписанная нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру.
Lenta.ru 07:21
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
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Космос

Роскосмос утвердил техзадание на возвращаемую ракету

«В Роскосмосе утверждено техническое задание на создание на космодроме "Восточный" космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе и жидком кислороде», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Свободная Пресса 00:38
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Музыка

Борис Гребенщиков выпустил новый альбом «Знак огня»

Российская газета 03:51
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Армия и оружие

Макрон рассказал об инциденте, доказывающем «смерть мозга» НАТО

Инцидент между турецкими и французскими фрегатами — доказательство "смерти мозга" НАТО, заявил президент Эммануэль Макрон.
РИА Новости вчера в 16:26
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Футбол

«Барселона» огласила заявку на матч с «Атлетиком»

Soccer.ru 02:28
Футбол

«Мы становимся свидетелями полицейского произвола». Ультрас ЦСКА поддержали задержанных фанатов «Спартака»

Фанатское объединение московского футбольного клуба ЦСКА «Люди в Черном» выступило с заявлением о задержаниях полицией болельщиков «Спартака».
Sport24.ru 07:11
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
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Технологии

Японский суперкомпьютер «Фугаку» признан самым быстрым в мире

Японский суперкомпьютер "Фугаку" из государственного Института естественных наук (Рикэн) признан самым быстрым в мире.
ТАСС вчера в 20:24
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Кино

Мультфильм «Губка Боб в бегах» не покажут в кинотеатрах

Культуромания 05:44
Культура

Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу

Evo-rus.com 06:05
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Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
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Общество

В Россию из Германии отправили 600 тонн ядерных отходов

Фото: "Экозащита" В этом году количество отходов, отправленных из Гронау, уже превысило 3 тысячи тонн, отмечают в "Экозащите".
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Наука

В Крыму учёные провели 3D-съемку пещеры Таврида

Учёные, представляющие Крымский федеральный университет, провели 3D-съемку пещеры Таврида, являющейся очень важной для истории, так как после окончания создания научного рекреационного комплекса её внешний вид очень сильно измениться.
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Экономика

Минфин счел заниженным прогноз Минэка по темпу роста ВВП

Оценки Минэка номинального ВВП на 2021-й ограничивают возможности для планирования расходов бюджета, поскольку не позволяют Минфину прогнозировать поступления, достаточные для поддержания трат на нынешнем уровне.
Известия вчера в 18:37
Шоу-бизнес

Рэпер Серега пригрозил бойфренду Ольги Бузовой судом

Если Манукян в ближайшее время не предпримет соответствующих мер, то Серега грозится подавать на него в суд.
Bimru.ru вчера в 04:15
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Политика

Болтон рассказал о жестких переговорах Обамы и Путина по Крыму

Бывший президент США Барак Обама призывал Владимира Путина в 2014 года «не идти дальше аннексии Крыма».
Росбалт вчера в 07:49
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