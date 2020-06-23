Общество
ИзвестияПамфилова заявила о 70 обращениях о принуждении к голосованию
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 70 обращений о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции, которые предложил президент страны Владимир Путин. Об этом 23 июня сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
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с чего всё началось
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в комиссию поступило 70 обращений с жалобами на возможное принуждению к общероссийскому голосованию по закону о поправке к конституции и использование административного ресурса.ТАСС05:07
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