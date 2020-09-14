Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей
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На прошедших в единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.В источнике
С чего всё началось
Памфилова: некоторые наблюдатели на выборах проявили беспрецедентный уровень хамства
ЦИК зафиксировал беспрецедентный уровень хамства и агрессии со стороны ряда наблюдателей на прошедших выборах. Об этом заявила в понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова, подводя итоги единого дня голосования.
ТАСС07:13
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