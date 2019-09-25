Политика
ИнтерфаксПамфилова заявила о вмешательстве депутатов Госдумы в петербургские выборы
Материалы о нарушениях ЦИК передает руководству "Единой России" и в правоохранительные органы, добавила Памфилова. Депутат Романов сказал "Интерфаксу", что удивлен этими высказываниями и не понимает, о чем идет речь.
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Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Культуромания 06:01
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Футбол
Головин назвал матч с «Ниццей» лучшим за карьеру во Франции
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает матч с «Ниццей» лучшим из сыгранных в чемпионате Франции.
РБК 03:16
Происшествия
Следователь по делу актера Устинова подал рапорт об отставке
Следователь Ярослав Заварзин, который вел дело актера Павла Устинова, увольняется из Тверского следственного отдела ГСУ СК по Москве.
Первое антикоррупционное 06:59
Политика
Джонсон прервал участие в Генассамблее ООН и вернулся в Британию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал визит в Нью-Йорк, куда приехал для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщает телеканал Sky News.
РИА Новости 05:57
Футбол
СКА-Хабаровск — Ахмат 2:2 (2:4 по пенальти)
Подошел к концу еще один поединок 1/16 финала Кубка России. в Хабаровске встречались местный «СКА-Хабаровск» и грозненский «Ахмат».
Bookmaker-ratings.ru 07:41
Общество
54-летняя Моника Беллуччи в прозрачной блузке вызвала споры в Сети
54-летняя знаменитость вышла в свет в эффектном белом костюме, который дополнила элегантная короткая стрижка.
News.ru 23 сентября в 08:32
Происшествия
В Норвегии загорелся российский траулер
На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Российская газета 05:52
Происшествия
Жителя Барнаула заподозрили в убийстве пятилетнего сына
Следственный комитет заподозрил жителя Барнаула в убийстве 5-летнего сына. Об этом сообщает следственное управление СК по Алтайскому краю.
РБК 05:21
Политика
Беглов представил вице-губернаторов на утверждение ЗакСа Петербурга
На заседании в Мариинском дворце Александр Беглов заявил, что в соответствии со статьей устава о правительстве Петербурга он представляет депутатам ЗакСа кандидатуры для согласования на должность вице-губернаторов.
Слово и Дело 04:19
Хоккей
«Локомотив» уволил главного тренера Крэйга Мактавиша
«Локомотив» освободил от занимаемой должности старшего тренера – Крэйга Мактавиша. Об этом официально заявили в самом клубе.
Собака.ru вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо
Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
Политика
В администрации США пытались не допустить встречу Трампа и Зеленского
Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа пытались не допустить проведение телефонного разговора, а также встречи американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского, в связи с тем что Трамп мог использовать рычаги давления и потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте.
Известия 00:49
Наука
Китайские учёные научились выращивать зубную эмаль
Ugpressa.ru 23 сентября в 16:04
Здоровье
На набережной Коктебеля ввели карантин из-за бешеной лисы
В Коктебеле объявлен карантин из-за трупа зараженной бешенством лисы, который был найден недалеко от набережной.
Российская газета 06:48
Общество
Росрыболовство хочет ограничить авиаперевозки красной икры в багаже
Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:19
Театры
Пласидо Доминго не будет выступать в Метрополитен-опере из-за #MeToo
Оперный певец ушел из театра из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Культуромания 02:27
Общество
Крупнейший в мире аэропорт открыли в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт Дасин открыли в среду в Пекине.
Известия вчера в 23:43
Технологии
Робот Spot от Boston Dynamics покидает пределы лаборатории
С июня этого года американская компания Boston Dynamics говорила о начале серийного производства роботов Spot.
3DNews 03:46
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Кино
Наташа Романова из комикса «Чёрная Вдова» может оказаться живой
Фанаты уверены, что персонаж Наташи Романовй из кинокомикса «Чёрная Вдова» может оказаться живым.
Актуальные Новости 23 сентября в 20:03
Общество
Греф назвал качества «человека будущего»
Глава Сбербанка Герман Греф на XXIII Международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ заявил, что основными качествами человека будущего будут креативность, системное мышление и способность достигать результата.
Известия 06:34
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03