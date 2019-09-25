Материалы о нарушениях ЦИК передает руководству "Единой России" и в правоохранительные органы, добавила Памфилова. Депутат Романов сказал "Интерфаксу", что удивлен этими высказываниями и не понимает, о чем идет речь.

Памфилова заявила о вмешательстве депутатов Госдумы в петербургские выборы

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.

Футбол Головин назвал матч с «Ниццей» лучшим за карьеру во Франции Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает матч с «Ниццей» лучшим из сыгранных в чемпионате Франции.

Происшествия Следователь по делу актера Устинова подал рапорт об отставке Следователь Ярослав Заварзин, который вел дело актера Павла Устинова, увольняется из Тверского следственного отдела ГСУ СК по Москве.

Политика Джонсон прервал участие в Генассамблее ООН и вернулся в Британию Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал визит в Нью-Йорк, куда приехал для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщает телеканал Sky News.

Футбол СКА-Хабаровск — Ахмат 2:2 (2:4 по пенальти) Подошел к концу еще один поединок 1/16 финала Кубка России. в Хабаровске встречались местный «СКА-Хабаровск» и грозненский «Ахмат».

Общество 54-летняя Моника Беллуччи в прозрачной блузке вызвала споры в Сети 54-летняя знаменитость вышла в свет в эффектном белом костюме, который дополнила элегантная короткая стрижка.

Происшествия В Норвегии загорелся российский траулер На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Происшествия Жителя Барнаула заподозрили в убийстве пятилетнего сына Следственный комитет заподозрил жителя Барнаула в убийстве 5-летнего сына. Об этом сообщает следственное управление СК по Алтайскому краю.

Политика Беглов представил вице-губернаторов на утверждение ЗакСа Петербурга На заседании в Мариинском дворце Александр Беглов заявил, что в соответствии со статьей устава о правительстве Петербурга он представляет депутатам ЗакСа кандидатуры для согласования на должность вице-губернаторов.

Хоккей «Локомотив» уволил главного тренера Крэйга Мактавиша «Локомотив» освободил от занимаемой должности старшего тренера – Крэйга Мактавиша. Об этом официально заявили в самом клубе.

Политика В администрации США пытались не допустить встречу Трампа и Зеленского Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа пытались не допустить проведение телефонного разговора, а также встречи американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского, в связи с тем что Трамп мог использовать рычаги давления и потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте.

Здоровье На набережной Коктебеля ввели карантин из-за бешеной лисы В Коктебеле объявлен карантин из-за трупа зараженной бешенством лисы, который был найден недалеко от набережной.

Общество Росрыболовство хочет ограничить авиаперевозки красной икры в багаже Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Общество Крупнейший в мире аэропорт открыли в Пекине Крупнейший в мире международный аэропорт Дасин открыли в среду в Пекине.

Технологии Робот Spot от Boston Dynamics покидает пределы лаборатории С июня этого года американская компания Boston Dynamics говорила о начале серийного производства роботов Spot.

Музыка Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».

Общество Греф назвал качества «человека будущего» Глава Сбербанка Герман Греф на XXIII Международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ заявил, что основными качествами человека будущего будут креативность, системное мышление и способность достигать результата.