Политика
КоммерсантъПамфилова заявила об отсутствии серьезных нарушений на выборах
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что на выборах пока не было зафиксировано серьезных нарушений.
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Политика
В Абхазии завершилось голосование на президентских выборах
РИА Новости 13:01
Шоу-бизнес
Бузова вспомнила, как Костенко уводила от нее Тарасова
Недавно супруга футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко, объявила, что носит под сердцем второго ребенка.
Телепрограмма 08:56
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Автоспорт
Леклер стал победителем «Гран-при Италии», Квят сошел с трассы
Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем «Гран-при Италии». Второе место занял гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.
Спорт-Экспресс 10:28
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика
ЕР лидирует в Севастополе после обработки 5,43% протоколов
Право голоса на выборах депутатов в Севастополе имеют более 320 тысяч избирателей. Выборы проходят по смешанной системе.
РИА Новости 16:37
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Политика
Осипов получает почти 90% на выборах губернатора Забайкалья
Парламентская газета 14:09
Происшествия
Судно перевернулось у берегов американского штата Джорджия
В воскресенье, 9 сентября, у атлантического побережья американского штата Джорджия перевернулось грузовое судно Golden Ray.
Газета.Ru 18:31
Политика
Определились еще 8 лидеров депутатской гонки в Чите
Напомним, 8 сентября в Забайкалье прошли досрочные выборы губернатора, дополнительные выборы депутатов краевого Заксобрания и ещё 122 избирательных кампании по выборам в органы местного самоуправления, в том числе выборы депутатов думы Читы.
Заб.Ру 12:56
Экономика
Минэкономразвития обновило прогноз по инфляции в России
Напомним, ранее, в конце августа, Минэкономразвития понизило прогноз инфляции с 4,3% до 3,8%. Согласно обновлённым ожиданиям, по итогам 2019 года инфляция может оказаться даже ниже этого порога.
REGNUM 06 сентября в 04:53
Теннис
Сафин высказался о физической форме Медведева
Победитель US Open и бывшая первая ракетка мира Марат Сафин высказал мнение о физической форме своего соотечественника Даниила Медведева.
RT на русском 18:53
Политика
Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной
Газета.Ru вчера в 20:13
Политика
Зеленского предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира
Российский политолог Станислав Белковский в эфире авторской программы «Время Белковского» радиостанции «Эхо Москвы» высказал мнение, что президента Украины Владимира Зеленского стоит номинировать на Нобелевскую премию мира за обмен пленными между Россией и Украиной.
ФедералПресс 19:34
Экономика
Климатической политике добавили переменчивости
О внесении новой версии законопроекта в правительство на Климатическом форуме городов в Москве на минувшей неделе объявила замглавы профильного департамента Минэкономики Лариса Корепанова.
Коммерсантъ 18:41
Космос
Лазер отгонит астероиды от Земли
Идеи создать лазерный перехватчик для астероидов, траектория которых пересекается с Землей, уже выдвигались ранее.
Pravda.Ru 00:00
Политика
В Челябинской области выбирают губернатора
REGNUM вчера в 23:00
Политика
В Севастополе стартовали выборы депутатов Заксобрания
Выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя проходят 8 сентября, в единый день голосования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:01
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 06 сентября в 08:41
Политика
Собянин заявил, что Мосгордума стала политически более разноплановой
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.
РИА Новости 19:11
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15
Политика
На выборах в шести регионах врио губернаторов одерживают победу в первом туре
Общая газета.RU 17:03
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Политика
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам
Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета 13:58
Общество
Ветеран войны проголосовала на выборах губернатора Петербурга на дому
Экономика сегодня 14:28
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 11:25
Политика
Хорохордин лидирует на выборах главы Алтая
Коммерсантъ 12:20
Футбол
«Интер» предложит Лаутаро Мартинесу новый контракт
«Интер» хочет продлить контракт с нападающим Лаутаро Мартинесом.
Спорт-Экспресс 16:03