Политика

КоммерсантъКоммерсантъПамфилова заявила об отсутствии серьезных нарушений на выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что на выборах пока не было зафиксировано серьезных нарушений.
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Памфилова заявила об отсутствии серьезных нарушений на выборах в РФ

Интерфакс14:35

Памфилова заявила о завершении голосования на выборах

РИА Новости14:45

ЦИК не увидела оснований для отмены выборов ни на одном участке

РБК14:14

У ЦИК пока нет данных об отмене результатов голосования ни на одном участке

ТАСС14:58

В России прошли выборы в местные органы власти

RT на русском15:30

Случаи вбросов в ходе голосования зафиксированы на пяти избирательных участках

Эхо Москвы16:52

Памфилова заявила об отсутствии серьезных нарушений на выборах

Коммерсантъ14:55
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