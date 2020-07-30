Политика

Народные новостиНародные новостиПамфилова заявила об отсутствии данных о двойном гражданстве в ЦИК

Проверка действующих депутатов Государственной думы РФ на двойное гражданство не входит в компетенцию ЦИК. Об этом информировала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
Читать в источнике
Комментировать134

Подробнее о событии

ЦИК: при выдвижении ни у кого из депутатов не было двойного гражданства

РИА Новости08:50

В ЦИК проверили депутатов Госдумы на двойное гражданство

Lenta.ru07:58

Центризбирком отказался проверять депутатов Госдумы на наличие второго гражданства

Эхо Москвы09:34

Памфилова: проверка депутатов на наличие двойного гражданства не входит в компетенцию ЦИК

ТАСС08:07

Памфилова заявила об отсутствии данных об иностранцах в Госдуме седьмого созыва

Интерфакс08:07

Памфилова: Проверка депутатов на двойное гражданство не входит в компетенцию ЦИК

Российская газета08:39

ЦИК не будет проверять депутатов на второе гражданство

Коммерсантъ07:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:23, Ашберн
Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
163
Политика

Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кравчук.
Российская газета 09:56
79
Политика

ЕС ввел санкции против граждан России и Китая за кибератаки

Евросоюз ввел санкции против структуры Главного разведуправления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) и четырех граждан России — их обвиняют в кибератаках, сообщается на сайте Европейского совета.
Коммерсантъ 10:56
1
Происшествия

Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
1,2K
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер не страдает алкоголизмом

Артист Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя иногда и выпивает. Об этом ТАСС заявил его адвокат Эльман Пашаев.
ТАСС 10:12
5
Авто

В России спрос на электромобили с пробегом вырос на 132%

Car.ru 04:39
11
Кино

Кинокомпания Universal договорилась о показе «Форсаж 9» в кинотеатрах

В соглашении между кинокомпанией и сетью кинотеатров говорится о показе ленты на протяжении трех уикендов.
Восток-Медиа 09:26
11
Политика

Дегтярев сообщил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регион прибыли организаторы провокаций.
Аргументы недели 05:00
1,1K
Шоу-бизнес

Полина Гагарина шокировала поклонников худобой

Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов.
Shraibikus News 08:28
4
Общество

Минздрав хочет выборочно проверять водителей на алкоголизм

Москва, 30 июля 2020, 14:22 — REGNUM Новый вариант правил медосмотра для водителей предусматривает выборочную проверку на алкогольную зависимость, версия со всеобщей проверкой исключена.
REGNUM 07:22
316
Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
291
Футбол

«Краснодар» возобновил тренировки

В первой тренировке чёрно-зелёных участвовали не все футболисты: в полном составе команда соберётся завтра.
Чемпионат 03:03
Общество

В России начали выдавать водительские права нового образца

Российские автомобилисты начали получать водительские удостоверения нового образца.
Известия 10:42
Общество

Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ

Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
47
Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
659
Фигурное катание

Трусова объяснила переход из группы Тутберидзе к Плющенко

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова заявила, что перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, чтобы научиться стабильно исполнять все четверные прыжки в своих программах.
РБК спорт 09:50
Политика

Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной

Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru 10:21
11
Общество

Собянин заявил, что День города в Москве находится под вопросом

Московский мэр Сергей Собянин в четверг, 30 июля, заявил, что День города в Москве пока под вопросом из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Комсомольская правда 10:39
19
Общество

Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию

Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась.
Lenta.ru вчера в 13:17
304
Футбол

Кокорин приехал в офис «Спартака» для подписания контракта

Газета.Ru 10:17
5
Шоу-бизнес

Александра Черно родила сына весом 3640 г и ростом 55 см

Александра Черно из проекта «Дом-2» родила сына. Рост мальчика составил 55 см, а вес – 3,64 кг.
Актуальные Новости 08:28
41
Экономика

На Дону расширили меры поддержки малого бизнеса

Сегодня депутаты донского Заксобрания поддержали предложение губернатора о расширении региональных мер поддержки для тех, кто работает в отраслях, пострадавших в период ограничений по коронавирусу.
Дон-ТР 11:11
4
Политика

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.
Коммерсантъ 09:52
121
Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
678
Наука

На умственные способности детей обучение музыке не влияет

ToDay News Ufa 10:32
9
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
12
Авто

Kia презентовала внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet

Чем ближе дата премьеры нового субкомпактного внедорожника Kia Sonet, тем больше появляется о нем информации.
Avtovesti.com 09:06
2
Здоровье

В Курской областной больнице назначен главврач

Глава региона отметил, что областная клиническая больница – наше основное лечебное учреждение региона, где трудится много медиков и большая проходимость пациентов: важно обеспечить безопасность, создать достойные условия.
ТРК Сейм (Курск) 10:32
Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
1,5K
Политика

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
142
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Элла Памфилова
Политик
Советский и российский политический и государственный деятель. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное