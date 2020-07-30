Проверка действующих депутатов Государственной думы РФ на двойное гражданство не входит в компетенцию ЦИК. Об этом информировала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Памфилова заявила об отсутствии данных о двойном гражданстве в ЦИК

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