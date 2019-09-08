Политика
КоммерсантъПамфилова заявила об отсутствии серьезных нарушений на выборах
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что на выборах пока не было зафиксировано серьезных нарушений.
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Технологии
Завод по переработке бытовой техники в Москве
На заводе компьютеры, чайники и кондиционеры обретают вторую жизнь.
Megaobzor.com 13:49
Гаджеты
Xiaomi выпустила проекционный дисплей для автомобилей
UfaTime.ru 05:20
Политика
Действующие главы регионов лидируют на всех выборах губернаторов
Источник Дождя, близкий к Кремлю, ранее сообщил, что согласно данным экзит-полов на выборах губернаторов вторых туров не будет.
Дождь 15:28
Политика
Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Общество
Летняя жара во Франции убила 1,5 тысячи человек
Газета.Ru 13:54
Политика
На избирательном участке в Волгограде умер кандидат в депутаты от КПРФ
АН Между строк 09:58
Футбол
Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу с Казахстаном
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чего ожидает от матча с Казахстаном в квалификации Евро-2020, который состоится в понедельник, 9 сентября, в Калининграде.
Петербургский дневник 08:32
Политика
Корреспондент «Ъ» наблюдал за надомным голосованием в Зюзино
Согласно ст. 66 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в случае если избиратель не может в день выборов прибыть в помещение для голосования и от него поступило заявление (в том числе по телефону или переданное через других лиц), участковая комиссия должна организовать его голосование на дому.
Коммерсантъ 15:07
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Политика
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
РИА Новости 14:47
Политика
Старовойт побеждает на выборах курского губернатора
Коммерсантъ 15:45
Футбол
Облак может заменить Де Хеа в «Манчестер Юнайтед»
Недавно появились слухи, что Де Хеа после завершения контракта намерен перейти в "Ювентус", игрок не хочет продлевать соглашение с МЮ, которое заканчивается в конце этого сезона.
Soccer.ru 05:52
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Политика
В Югре завершилась подготовка к Единому дню голосования
Выборы пройдут 8 сентября В ХМАО завершилась подготовка к Единому дню голосования, который пройдет в это воскресенье, 8 сентября.
Аргументы и Факты - Югра 05 сентября в 04:45
Общество
Врански пытался организовать карусель на выборах в Петербурге
Красимир Врански попытался через подставных лиц организовать в Санкт-Петербурге избирательную карусель, обещая участникам заплатить по пять тысяч рублей за то, что те на нескольких участках проголосуют за кандидатов в муниципальные депутаты от партии «Яблоко».
Политика Сегодня 15:55
Политика
Путин и Макрон провели телефонные переговоры
ТАСС/ Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре дали позитивную оценку проведенному в субботу обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.
ТАСС 13:18
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Единоборства
Боец Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram
Спортсмен опередил по числу подписчиков певицу Ольгу Бузову Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram, пишет РБК.
Аргументы и Факты 15:09
Политика
Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска c 50,24%
Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть после обработки 99,19% протоколов лидирует на выборах градоначальника с 50,24% голосов, сообщает информационное табло в горизбиркоме.
РИА Новости 15:12
Политика
В ЛДПР отреагировали на сообщение ФБК по выборам в Хабаровском крае
Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев прокомментировал высказывания одного из руководителей общественной организации «Фонд борьбы с коррупцией» Леонида Волкова о том, что именно «умным голосованием» обусловлен успех кандидатов от партии ЛДПР на выборах в депутаты Законодательной думы Хабаровского края.
REGNUM 15:42
Политика
ЕР восстановила позиции в регионах, заявил Турчак
Партия "Единая Россия" восстановила свои позиции в регионах, где на прошлых выборах показала не лучшие результаты, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
РИА Новости 15:39
Гаджеты
Логотип Apple сменит свое привычное расположение в новых iPhone
Логотип компании Apple сменит свое привычное расположение на задних панелях новых смартфонов iPhone.
UfacityNews.ru 15:28
Экономика
«Транснефть» ответила на предложения Шредера по контролю качества нефти
Компания «Транснефть» не согласилась с идеей «Роснефти» в обязательном порядке привлекать независимых экспертов для контроля качества нефти в трубопроводах.
РБК 15:29
Футбол
«Бернли» может отменить арендное соглашение по Дринкуотеру из-за драки
Есть вероятность, что руководство "Бернли" откажется от арендной сделки по игроку и вернет хавбека обратно в "Челси".
Soccer.ru 09:30
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Сенатор Алексей Пушков считает, что грузинская певица Нино Катамадзе показала своим признанием в любви к российским слушателям, как она тоскует по гонорарам.
Газета.Ru 14:58
Наука
Непослушные дети чаще страдают от бессонницы в зрелом возрасте
Беспокойные дети, не соблюдающие распорядок сна и имеющие проблемы с поведением, чаще сталкиваются с бессонницей в зрелом возрасте.
Политическая Экспертиза вчера в 17:49