Политика

КоммерсантъКоммерсантъПамфилова заявила об отсутствии серьезных нарушений на выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что на выборах пока не было зафиксировано серьезных нарушений.
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Памфилова заявила об отсутствии серьезных нарушений на выборах в РФ

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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:43, Вашингтон
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