Ла Лига почтит память погибших от коронавирусной инфекции, сообщает Marca. После возобновления чемпионата Испании, который запланирован на 11 июня, на каждом матче будет происходить короткая остановка на 20-й минуте в знак уважения и памяти о погибших в борьбе с COVID-19.

Память погибших от коронавируса почтят на матчах Ла Лиги

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