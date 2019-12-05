Происшествия
Газета.RuВ Перми почтут память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»
В Перми почтут память 156 жертв пожара в ночном клубе "Хромая лошадь", трагедия произошла 5 декабря 2009 года.
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В Пермской краевой филармонии пройдёт концерт в память о погибших в клубе «Хромая лошадь»
Сайт губернатора и Правительства Пермского края02 декабря в 05:50
«Я помню всё. Эту гарь, огонь, дым». Вспоминаем историю трагедии «Хромой лошади»
Новости Перми 59.ru04:09
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Политика
Медведев назвал реальной угрозу отключения РФ от глобального Интернета
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что угроза отключения страны от глобального Интернета реальна.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
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Лукашенко рассказал об антибелорусском давлении на Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на российского лидера Владимира Путина давит его окружение.
Шоу-бизнес
Ургант посоветовал Певцову назвать Познера «врагом народа»
Ранее актер Дмитрий Певцов опубликовал видео в своем аккаунте в Инстаграм, где предстал перед публикой в образе бывшего советского лидера Иосифа Сталина и назвал журналиста Владимира Познера «врагом России», который хочет, чтобы страна вымерла.
Общество
Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах
По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
Наука
Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает больше внимания
Общество
Торговый центр во Владивостоке вошёл в список уродливых зданий России
Торговый центр «Центральный» вошёл в список «100 самых уродливых зданий России», который составил блогер Илья Варламов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Транспорт
«Автодор» раскрыл планы развития сети автодорог России до 2035 года
Как отметили в компании, для достижения целей стратегии за 2025−2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог. предполагается охватить скоростными дорогами 44 региона России, с которых проживает 75% населения страны.
Общество
Началось итоговое интервью Дмитрия Медведева
На шести российских телеканалах и трех радиостанциях началось итоговое интервью премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Общество
Объявлен главный цвет 2020 года
Ранее в феврале вице-президент Pantone Лори Прессман (Laurie Pressman) предсказала, что главным цветом 2020 года станет синий.
Политика
Медведев высказался о Зеленском
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Политика
Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Общество
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Футбол
Тухель: «Не могу дать Кавани достаточного количества игровой практики»
Мауро Икарди очень хорошо играл в этот период и много забивал. Сейчас я не могу дать ему достаточного количества игровой практики.
Фигурное катание
Евгения Медведева жестко ответила на вопрос фаната в Instagram
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно жестко ответила на вопрос фаната в ленте социальной сети Instagram.
Происшествия
Суд отказался восстанавливать на службе полицейского по делу Голунова
Мосгорсуд отказался восстанавливать на службе бывшего полицейского и оперативника Максима Уметбаева, которого уволили после дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в суде.
Хоккей
Овечкин объяснил починку шлема паяльной лампой во время матча
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин объяснил, зачем воспользовался паяльной лампой во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Nord Stream 2 AG возобновила прокладку газопровода «Северный поток-2»
Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG возобновила работы по прокладке трубопровода.
Единоборства
Джошуа заговорил о третьем поединке с Руисом
В июне 2019 года Руис сенсационно нокаутировал британца и отобрал у него чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
Экономика
Зауралью могут простить часть долгов
Минфин России может реструктурировать долги Курганской области перед федеральным бюджетом, отложив окончательный расчет по ним на пять лет.
Здоровье
Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты
Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты Медики написали обращение, в котором рассказали, что руководство больницы не соблюдает «майские указы».
Экономика
Lady & gentleman City оценили в 2 млрд рублей
По данным на декабрь 2019 года под управлением компании находится 49 магазинов lady & gentleman City, а также а также 25 моносторов под брендом Armani Exchange, 1 - EA7 и 2 - Hugo Boss.
Кино
Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
Политика
СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.
Политика
Меркель прояснила настоящие причины высылки российских дипломатов
Канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила, почему официальный Берлин решил выслать российских дипломатов на фоне громкого дела об убийстве бывшего чеченского боевика в Берлине.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.