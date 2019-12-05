В Перми почтут память 156 жертв пожара в ночном клубе "Хромая лошадь", трагедия произошла 5 декабря 2009 года.

В Перми почтут память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.

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Общество Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.

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Политика Медведев высказался о Зеленском Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Происшествия Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.

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Здоровье Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты Медики написали обращение, в котором рассказали, что руководство больницы не соблюдает «майские указы».

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