Политика
ИзвестияПамятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп. По его словам, он обсудил вопрос об установке монумента с мэром города Артемом Семенихиным.
Читать в источнике
Оценить611
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Авто
Бюджетный Hyundai ix35 стал популярнее Hyundai Creta
Шоу-бизнес
Лолита Милявская рассказала, как сорвала новогоднее шоу в Тамбове
Популярная российская исполнительница Лолита Милявская рассказала, как во времена студенчества сорвала новогоднее шоу, которое должно было пройти в одном из ресторанов Тамбова.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января
Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию РФ 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж", говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Иран пообещал США «второй Вьетнам» из-за убийства Сулеймани
Иран пообещал Соединенным Штатам «второй Вьетнам» в том случае, если Вашингтон не выведет свои войска с Ближнего Востока.
Политика
Иран отказался от последних ограничений по ядерной сделке
Тегеран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
Хоккей
«Рейнджерс» вызвали вратаря Шестеркина из АХЛ
Ранее сообщалось, что Шестеркин был включен в состав команды Атлантического дивизиона на Матч звезд АХЛ.
Спорт
ВАДА назвало размер ежегодного взноса России
Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) озвучила величину взноса, которую России предстоит перевести в бюджет WADA в 2020 году.
Происшествия
Подростки открыли стрельбу по детям в Приморье
От действий хулиганов пострадали два ребёнка десяти и пятнадцати лет.
Хоккей
Умарк дал интервью после матча с ЦСКА в форме сборной России
Встреча завершилась победой уфимцев со счётом 4:2. Традиционное интервью Умарк дал в форме сборной России.
Кино
Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»
Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917".
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Армия и оружие
Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани — WP
Госсекретарь США Майк Помпео на протяжении нескольких месяцев уговаривал президента Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 6 января сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
Происшествия
Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге
В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Шоу-бизнес
Настя Каменских снялась без нижнего белья
Настя Каменских снялась без нижнего белья Супруга рэпера Потапа поделилась откровенным снимком.
Футбол
Ибрагимович остался в запасе «Милана» на матч с «Сампдорией»
Новичок команды - шведский форвард Златан Ибрагимович остался в запасе на эту встречу.
Фигурное катание
Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу
О затратах, связанных с организацией ледовых шоу, рассказал хореограф Илья Авербух, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sport24.
Спорт
Большунов одержал победу на «Тур де Ски»
Норвежец Йоханнес Клебо стал третьим. Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 км и одержала победу на «Тур де Ски».
Фигурное катание
Арутюнян: обидно, что девочка выбивает красавицу Загитову из сборной
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Происшествия
В Подмосковье убит сотрудник «дочки» «Роскосмоса»
В Московской области убит Сергей Хайкин — сотрудник корпорации ВНИИЭМ.
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Здоровье
Названы болезни, с которыми нельзя ходить в баню
Баня и парная с высокой температурой противопоказаны при гипертонии и сердечно-сосудистых патологиях, сообщил главный внештатный специалист столичного депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
Технологии
В мессенджере WhatsApp обнаружили «новогодний вирус»
Многие становятся жертвами хакеров, особенно с учетом широкой аудитории WhatsApp.
Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с двумя машинами
Пострадали еще три человека, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.
Автоспорт
Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе «Дакара»
Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова, выступающий в категории грузовиков, занял второе место на втором этапе ралли-марафона "Дакар", который впервые проходит в Саудовской Аравии.
Общество
Сбербанк предупредил об активизации мошенников к концу праздников
Сбербанк изучил активность мошенников в период новогодних праздников и предупредил, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».
Хоккей
Третьяк прокомментировал путаницу с трансляцией финала МЧМ
Прямая трансляция встречи велась на одном из российских телеканалов, а в это же время другой канал показывал запись финала 2011 года, где россияне нанесли поражение канадцам и стали чемпионами.