Политика
ИзвестияПамятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп. По его словам, он обсудил вопрос об установке монумента с мэром города Артемом Семенихиным.
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Общество
Друг Павленко рассказал о последних неделях жизни онколога
Футбол
Колыванов возглавил армянский «Арарат»
Политика
Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа
Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина изобразила выпуск новостей
Телеведущий сообщил, когда вся семья собирается за обеденным столом — Лиза забирается в стеклянный шкаф и изображает телевизионный новостной выпуск.
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Хоккей
Ларионов назвал трансляцию финала МЧМ-2011 непонятной
Помощник главного тренера молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов назвал трансляцию финала молодежного чемпионата мира (МЧМ) 2011 года во время финала 2020-го непонятной.
Политика
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
Фигурное катание
Загитова вернется к интенсивным тренировкам после шоу Навки
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова после окончания выступлений в шоу Татьяны Навки вернется к интенсивным тренировкам, сообщила пресс-служба шоу.
Футбол
Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу
Туринский «Ювентус» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии разгромил «Кальяри».
Армия и оружие
Каир и Эр-Рияд выступили против военного присутствия Турции в Ливии
Главы МИД Египта и Саудовской Аравии Самех Шукри и принц Фейсал ин Фархан аль-Сауд на полях встречи министров иностранных дел арабских и африканских государств открыто высказались против военного присутствия Турции на территории Ливии.
Происшествия
Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой
Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Спорт
Большунов впервые в карьере стал победителем «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов, занявший третье место в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, впервые в карьере стал победителем многодневки.
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Шоу-бизнес
Наряд Валерии на концерте в Воронеже был раскритикован в Сети
Валерия на своей Instagram-странице опубликовала несколько снимков, сделанных в Воронеже за час до концерта.
Армия и оружие
Индия намерена запустить производство российских АК-203
Появилось видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты Около 750 тыс. единиц АК-203 российского производства будут доставлены в Индию.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Технологии
Bosch представил солнцезащитный козырек с ИИ
Политика
Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию министра иностранных дел Германии Хайко Мааса на слова президента США Дональда Трампа, пообещавшего ввести санкции в отношении Ирака.
Армия и оружие
Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО
США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Политика
Персонально ваш: Алексей Малашенко
С.Крючков― Сложный клубок завязался на Ближнем Востоке, да не только — в Северной Африке.
Шоу-бизнес
Лиза Боярская опубликовала снимок без макияжа
Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram фотографию без макияжа.
Религия
Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных с Рождеством.
Шоу-бизнес
Красная дорожка «Золотого глобуса» 2020: Марго Робби, Сальма Хайек, Крис Эванс и другие
Полный список победителей «Золотого глобуса» 2020 уже был озвучен, и пока организаторы премии продолжают пополнять свои страницы фотографиями призеров, мы продолжаем любоваться на самые яркие образы звезд на красной дорожке.
Общество
Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»
Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
Автоспорт
Сотников стал вторым на втором этапе «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова занял второе место на втором этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии.
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро
На "Московской бирже" рубль снизился к бивалютной корзине.