Политика
ИзвестияПамятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп. По его словам, он обсудил вопрос об установке монумента с мэром города Артемом Семенихиным.
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Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Общество
Вайнштейну предъявили новые обвинения в сексуальных преступлениях
Прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула против американского кинопродюсера Харви Вайнштейна два новых обвинения в преступлениях сексуального характера, сообщает в понедельник, 6 января, Fox News.
Армия и оружие
США отказались выводить войска из Ирака
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не планируют выводить своих военных из Ирака, пишет Associated Press.
Футбол
«Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль» узнали соперников в 1/16 финала Кубка Англии
Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии.
Авто
На украинском заводе ЗАЗ наладили сборку автомобилей Lada
На Запорожском автозаводе, входящем в корпорацию «Укравто», наладили мелкосерийное отверточное производство автомобилей LADA Largus.
Армия и оружие
В Японии объяснили уникальность истребителя МиГ-25
Уже 50 лет советский истребитель МиГ-25 является «самым быстрым».
Культура
«Игра престолов», «Шерлок» и другие сериалы, в которых снимались актёры из «Ведьмака»
Как оказалось, многих актёров мы видели раньше в других сериалах, и это не только «Игра престолов».
Общество
В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко
На Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили хирурга-онколога Андрея Павленко.
Религия
Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя
Общество
Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»
Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
Политика
Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»
Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes.
Происшествия
Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров
Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.
Политика
В Британии ополчились на Джонсона из-за отказа уезжать с отдыха
Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани.
Политика
Роухани напомнил США о сбитом в 1988 году пассажирском самолете
6 января в Twitter Роухани напомнил о сбитом американскими ВМС в 1988 году иранском пассажирском самолете A300.
Футбол
Федор Кудряшов стал игроком «Антальяспора»
Армия и оружие
Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции
«Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.
Кино
Фильм «1917» выиграл «Золотой глобус» за лучшую драму
Историческая драма британского режиссера Сэма Мендеса "1917" получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма", сообщается в Twitter кинопремии.
Авто
Обновленный Chevrolet Equinox замечен во время испытаний
Компания General Motors готовит к дебюту обновлённую версию кроссовера Chevrolet Equinox.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Технологии
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку "семерка" не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.
Авто
Mercedes-Benz отзовет 745 тыс. автомобилей в США
Германский автопроизводитель Daimler AG отзывает около 745 тысяч автомобилей Mercedes-Benz с американского рынка, говорится в сообщении Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин дебютирует в НХЛ в матче с «Колорадо»
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сыграет с первых минут в матче чемпионата НХЛ против «Колорадо».
Политика
Помпео и Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке
Государственный секретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и стратегическое сотрудничество Киева и Вашингтона.
Общество
Председатель Верховного суда России попал в больницу
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Культура
Фестиваль Огня «Рождественская Звезда» готовится вновь покорить сердца
Фестиваль Огня «Рождественская Звезда» готовится вновь покорить сердца гостей и жителей Санкт-Петербурга.