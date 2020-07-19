Общество
ВедомостиНа Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала
Во Владивостоке в воскресенье, 19 июля, началась очередная несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает «Интерфакс». Накануне жители города также выходили на улицу с плакатами в поддержку политика. В Хабаровске акции проходят с 11 июля.
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В Хабаровске и Владивостоке прошли немногочисленные акции в поддержку Фургала
Коммерсантъвчера в 23:59
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Общество
Минюст предложил обязать НКО отчитываться о собранных пожертвованиях
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Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити", никаких проблем нет, фуры с товарами заехали на рынок, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
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В Калининградской области за сутки выявили 15 случаев коронавируса
15 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Калининградской области за сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
РИА Новости вчера в 15:20
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Газета.Ru 04:21
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Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост
Политическая Экспертиза вчера в 12:13
Наука
В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам
Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни.
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Немецкие ученые разработали транзистор, работающий как нейроны мозга
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ИА Красная Весна вчера в 14:29
Футбол
СМИ: футболисты «Барселоны» хотят, чтобы команду возглавил Клюйверт
Бывший футболист "Барселоны" Патрик Клюйверт может сменить Кике Сетьена на посту главного тренера испанского клуба, сообщает Mundo Deportivo.
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Подольская шокировала фанатов новым имиджем
Life.ru вчера в 06:47
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
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Шоу-бизнес
Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
Друг семьи Михаила Ефремова рассказал о досуге актера, находящегося на домашнем аресте по делу о смертельном ДТП.
РИА Новости 05:07
Происшествия
Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте
Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте.
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Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
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В NASA предупредили об опасном приближении к Земле астероида
Несмотря на столь близкое приближение, ученые заверили, что ES4 2011 года не представляет большой угрозы из-за своего маленького диаметра.
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В Крыму за сутки выявили 26 новых случаев коронавируса
Всего в Крыму зафиксировано 969 случаев COVID-19, из которых 63 у приехавших из-за границы, 104 – из других регионов, 690 – при обращении за медпомощью и у контактных лиц, 112 – при лабораторном скрининге.
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Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Происшествия
Протестующие в США подожгли здание полицейского профсоюза
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Происшествия
В Башкирии пропавший у реки 6-летний мальчик погиб
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Кинологи назвали самые популярные клички для собак в России
РБК вчера в 22:26