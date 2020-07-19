Во Владивостоке в воскресенье, 19 июля, началась очередная несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает «Интерфакс». Накануне жители города также выходили на улицу с плакатами в поддержку политика. В Хабаровске акции проходят с 11 июля.

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

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