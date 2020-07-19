Общество
КП - ВладивостокПамятник Борцам за власть Советов перекрыла спецтехника
В телеграм-канале правительства Приморского края появилась информация о том, что власти решили отмыть памятник Борцам за власть Советов.от голубиного помета.
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В Хабаровске и Владивостоке прошли немногочисленные акции в поддержку Фургала
Коммерсантъвчера в 23:59
Памятник на центральной площади Владивостока снова отмывают от голубиного помёта
Восток-Медиавчера в 23:47
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Политика
Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
РИА Новости 08:29
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
РИА Новости 17 июля в 11:44
Политика
Лидеры ЕС вновь не смогли достичь соглашения по бюджету
В пятницу после 13 часов переговоров лидеры ЕС не достигли прогресса ни по вопросу принятия семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы объемом €1,074 трлн, ни по фонду восстановления экономики Евросоюза после пандемии, в который, согласно проекту Еврокомиссии, планировалось привлечь €750 млрд заемных средств с обязательством для стран ЕС выплачивать их до 2056 года.
ТАСС вчера в 17:21
Происшествия
В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане
В Московской области обнаружен труп пожилой женщины, спрятанный в чемодане.
Российская газета 05:43
Технологии
Бета-тестирование прошивки 8.00 для PlayStation 4 – Sony начала рассылать приглашения
Несколько владельцев PlayStation 4 получили приглашение на участие в закрытом бета-тестировании системного обновления под номером 8.00.
Srnsk вчера в 21:23
Футбол
«Химки» победили «Урал» и вышли в финал Кубка России по футболу
RT на русском 07:59
Общество
Выявлен новый ранний симптом коронавируса COVID-19
Gazeta.SPb 17 июля в 15:11
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия вчера в 12:01
Игры
С переходом на Unreal Engine 5 видеоигры значительно увеличатся в размерах
Место, занимаемое видеоиграми на жестких дисках, значительно увеличится после перехода на Unreal Engine 5, 17 июля заявил главный программист компании Kitatus and Friends Райан Шах в интервью изданию Wccftech.
ИА Красная Весна вчера в 16:51
Общество
Путин поручил провести юридический форум в Петербурге в мае 2021 года
Российский президент Владимир Путин поручил провести X Петербургский международный юридический форум 18—22 мая 2021 года.
RT на русском 08:40
Футбол
Боярский отреагировал на критику «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» поделился ожиданиями от матча полуфинала Кубка России по футболу с московским «Спартаком».
RT на русском 08:15
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания.
РИА Новости 07:59
Наука
Ученые смогли существенно замедлить процесс старения
Народные новости вчера в 08:56
Автоспорт
Жан Тодт: Надеюсь, мир снова увидит Михаэля Шумахера
В декабре этого года исполнится семь лет с трагического инцидента во французских Альпах, после которого семикратный чемпион мира Формулы 1 исчез из поля зрения публики.
Autosport.com.ru 08:13
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Происшествия
На Кубани подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 19 июля 2020, 11:27 — REGNUM 75 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:27
Политика
Стало известно, зачем глава правительства Армении летал в Белоруссию
Наблюдатели отмечают, что визит выглядит нелогичным: недавно Пашинян не принял участие в параде Победы в Москве, сославшись на плохую ситуацию с коронавирусом в Армении.
RuNews24.ru 03:03
Политика
СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»
Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
РБК 04:31
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Политика
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Общество
В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины
15 июля из Сеченовского университета выписали первую группу испытателей отечественной вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
РБК 06:40
Происшествия
Против активиста завели уголовное дело после акции в Ленобласти
Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции.
МР7.ру 08:36
Авто
«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Автоновости дня 17 июля в 06:10
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл
Пол Маккартни и Ринго Старр, бывшие участники группы The Beatles, записали новую версию песни A Beautiful Night.
Культуромания 17 июля в 07:44