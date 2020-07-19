Общество

КП - ВладивостокКП - ВладивостокПамятник Борцам за власть Советов перекрыла спецтехника

В телеграм-канале правительства Приморского края появилась информация о том, что власти решили отмыть памятник Борцам за власть Советов.от голубиного помета.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СМИ: Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск вышли на акции в поддержку Сергея Фурагала

ТюменьPRO07:50

Владивосток с задержаниями «подкормил голубей» в поддержку Хабаровска. Протестующие считают, что отпустили не всех

Фонтанка.Ру04:17

В Хабаровске и Владивостоке прошли немногочисленные акции в поддержку Фургала

Коммерсантъвчера в 23:59

Владивостокцы второй день выходят на улицы города «покормить голубей». Есть задержанные

КП - Владивосток02:06

В дальневосточных городах возобновились акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Эхо Москвы00:05

"Фургаломобиль", протесты, новый губернатор" и слежка за военными. Главное к 19 июля

Собеседник03:15

Памятник на центральной площади Владивостока снова отмывают от голубиного помёта

Восток-Медиавчера в 23:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:57, Ашберн
Политика

Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
РИА Новости 08:29
1
Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

РИА Новости 17 июля в 11:44
2,4K
Политика

Лидеры ЕС вновь не смогли достичь соглашения по бюджету

В пятницу после 13 часов переговоров лидеры ЕС не достигли прогресса ни по вопросу принятия семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы объемом €1,074 трлн, ни по фонду восстановления экономики Евросоюза после пандемии, в который, согласно проекту Еврокомиссии, планировалось привлечь €750 млрд заемных средств с обязательством для стран ЕС выплачивать их до 2056 года.
ТАСС вчера в 17:21
76
Происшествия

В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане

В Московской области обнаружен труп пожилой женщины, спрятанный в чемодане.
Российская газета 05:43
100
Технологии

Бета-тестирование прошивки 8.00 для PlayStation 4 – Sony начала рассылать приглашения

Несколько владельцев PlayStation 4 получили приглашение на участие в закрытом бета-тестировании системного обновления под номером 8.00.
Srnsk вчера в 21:23
2
Футбол

«Химки» победили «Урал» и вышли в финал Кубка России по футболу

RT на русском 07:59
1
Общество

Выявлен новый ранний симптом коронавируса COVID-19

Gazeta.SPb 17 июля в 15:11
967
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия вчера в 12:01
106
Игры

С переходом на Unreal Engine 5 видеоигры значительно увеличатся в размерах

Место, занимаемое видеоиграми на жестких дисках, значительно увеличится после перехода на Unreal Engine 5, 17 июля заявил главный программист компании Kitatus and Friends Райан Шах в интервью изданию Wccftech.
ИА Красная Весна вчера в 16:51
6
Общество

Путин поручил провести юридический форум в Петербурге в мае 2021 года

Российский президент Владимир Путин поручил провести X Петербургский международный юридический форум 18—22 мая 2021 года.
RT на русском 08:40
Футбол

Боярский отреагировал на критику «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» поделился ожиданиями от матча полуфинала Кубка России по футболу с московским «Спартаком».
RT на русском 08:15
Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания.
РИА Новости 07:59
95
Происшествия

В Петербурге погиб вокалист панк-группы «Синдром восьмиклассника»

РИА Новости 07:18
1
Наука

Ученые смогли существенно замедлить процесс старения

Народные новости вчера в 08:56
15
Автоспорт

Жан Тодт: Надеюсь, мир снова увидит Михаэля Шумахера

В декабре этого года исполнится семь лет с трагического инцидента во французских Альпах, после которого семикратный чемпион мира Формулы 1 исчез из поля зрения публики.
Autosport.com.ru 08:13
Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
89
Происшествия

На Кубани подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 19 июля 2020, 11:27 — REGNUM 75 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:27
112
Политика

Стало известно, зачем глава правительства Армении летал в Белоруссию

Наблюдатели отмечают, что визит выглядит нелогичным: недавно Пашинян не принял участие в параде Победы в Москве, сославшись на плохую ситуацию с коронавирусом в Армении.
RuNews24.ru 03:03
65
Наука

Ученые предсказали образование нового океана из-за раскола Африки

РИА Новости 01:44
466
Политика

СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»

Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
РБК 04:31
18
Происшествия

Звезду «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» избили в Москве

Lenta.ru 07:26
14
Шоу-бизнес

Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
17
Политика

National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
639
Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
1,9K
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
194
Общество

В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины

15 июля из Сеченовского университета выписали первую группу испытателей отечественной вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
РБК 06:40
215
Происшествия

Против активиста завели уголовное дело после акции в Ленобласти

Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции.
МР7.ру 08:36
Авто

«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

Автоновости дня 17 июля в 06:10
18
Происшествия

Три человека пострадали при хлопке газа в квартире в Барнауле

Известия 07:20
2
Музыка

Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл

Пол Маккартни и Ринго Старр, бывшие участники группы The Beatles, записали новую версию песни A Beautiful Night.
Культуромания 17 июля в 07:44
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Иванович Фургал
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Хабаровского края с 28 сентября 2018 года. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI, VII созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное