Власти Москвы поддержат инициативу об увековечении в столице памяти народной артистки СССР, художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек, если такая поступит.

с чего всё началось

Потом Галина Волчек возглавила театр, и по сей день он один из самых посещаемых и любимых.

Памятник Галине Волчек может появиться в Москве

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