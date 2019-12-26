Общество
ТАССПамятник Галине Волчек может появиться в Москве
Потом Галина Волчек возглавила театр, и по сей день он один из самых посещаемых и любимых.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Власти Москвы поддержат инициативу об увековечении в столице памяти народной артистки СССР, художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек, если такая поступит.ТАСС12:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Происшествия
Названа возможная причина ДТП с автобусом в Липецкой области
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Общество
Жители стран Персидского залива наблюдали солнечное затмение
Культура
В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне
Общество
В «Современнике» назвали дату прощания с Галиной Волчек
Прощание с Галиной Волчек пройдёт 29 декабря в «Современнике». Об этом со сцены театра заявил Сергей Гармаш.
Политика
Китай потребовал США объясниться по делу Сноудена
Официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь напомнил, что США до сих пор не дали каких-либо объяснений по делу Сноудена, а также о хищениях секретной информации других стран и различных кибератаках.
Происшествия
Дед Мороз умер на детском утреннике в Североморске
Исполнитель роли Деда Мороза скончался во время утренника в детском саду в городе Североморске.
Футбол
«Ростов» готов расстаться с четырьмя легионерами
Несмотря на сообщения в СМИ, пока договор не разорван, однако в клубе готовы пойти навстречу 33-летнему защитнику сборной Исландии.
Политика
Путин посетил балет в Большом театре
Президент России Владимир Путин посетил новогоднее представление в Большом театре. Об этом сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Назван орех, который особенно полезен диабетикам
Диабетики знают, что контроль уровня сахара в крови и инъекции для них жизненно необходимы.
Экономика
План приватизации может дополниться крупными компаниями
Минэкономразвития РФ в полугодии полугодии проработает возможность добавления в план приватизации на 2020-2022 годы крупных компаний, сообщило министерство по итогам заседания правительства, на котором был одобрен план приватизации на следующую трехлетку.
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Общество
Капитана «Салавата Юлаева» обвинили в половой дискриминации
Глава совета по правам человека Республики Башкирия Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение в адрес капитана хоккейной команды "Салават Юлаев" Григория Панина.
Общество
Суд определил опекуном детей хоккеиста Зайцева его бывшую супругу
Экс-супруга хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева Маргарита назначена опекуном их двух дочерей.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Происшествия
В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ
В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату Федору
Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко ответил на слова старшего брата Федора, который ранее назвал его мертвым.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Хоккей
Валерий Брагин: в матче с Чехией был сумбур
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин дал оценку игре своей команды в стартовой встрече чемпионата мира против чешских хоккеистов.
Гаджеты
Китайцы анонсировали процессоры не хуже современных AMD
Сообщается, что производительность этих процессоров будет соответствовать более современным CPU от AMD (видимо, имеются в виду те, что выпустят в будущем).
Футбол
Гончаренко признали лучшим тренером Беларуси
Происшествия